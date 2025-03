Terza categoria. Eureka, arriva la Cdp Vaianese. Carraia-Prato Sport

Tutto pronto per la ventunesima giornata del campionato di Terza Categoria: si chiuderà dopodomani a Calenzano, con l’ormai tradizionale posticipo del lunedì fra Firenze Nord e Carmignano fissato per le 21 a Calenzano. Quasi tutte le gare però si giocheranno oggi dalle 14,30: l’Eureka quarta in graduatoria (e finalista di coppa) riceverà all’Achilli la Cdp Vaianese, mentre il San Lorenzo Campi Giovani non può non espugnare il campo de La Briglia fanalino di coda, se vuole rientrare in corsa a tutti gli effetti per i playoff.

Alle 15 giocherà invece la prima della classe: la Polisportiva Carraia (in vetta a quota 48 punti) attende il Prato Sport partendo con i favori del pronostico e con una vittoria andrebbe momentaneamente a +8 su La Libertà Viaccia seconda, in attesa che domani Ceri e compagni sfidino il Tobbiana terzo. Sempre a quell’ora si sfideranno a Castelnuovo Paperino San Giorgio e Colonnata, mentre alle 15,30 Las Vegas proverà a mettersi alle spalle le polemiche per la semifinale di coppa sfoderando una prestazione di livello al Canovai contro l’Esperia diretta concorrente per i playoff (anche perché un successo garantirebbe agli uomini di Shehaj di sopravanzare i rivali in classifica).

Passiamo a domenica: detto di La Libertà Viaccia – Tobbiana (alle 15,30, al Ribelli) il pomeriggio si aprirà con Polisportiva Bacchereto – BGV Soccer, alle 15. E alla stessa ora di quest’ultimo incontro sarà impegnato anche il Prato Nord U21: i giovani di Rauseo, penultimi nel girone di Pistoia, tenteranno di risalire la china. Sarà però fondamentale aggiudicarsi l’intera posta in palio nel match contro lo Sporting Lazzeretto.