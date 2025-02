Terza categoria. Fano, ecco la Virtus Castelvecchio. Oggi al Mancini altro "derby»

Il 5 ottobre scorso a Monte Porzio contro la Virtus Castelvecchio iniziava l’avventura del Fano Calcio nel campionato più basso della Figc dopo un’estate ricca di colpi di scena e speranze, dall’allontanamento dell’Alma, alla fondazione del Consorzio, alla nascita del Fano Calcio che sperava di ereditare in Eccellenza oppure in Promozione il posto di un’Alma Juventus inadempiente. Speranze andate deluse, anche per l’ottusità degli organi federali marchigiani, con il Fano che è dovuto partire dall’ultimo gradino e con l’Alma che sta palesando tutte le sue insufficienze tanto da essere diventata la squadra zimbello dell’Eccellenza.

Oggi il Fano Calcio al "Mancini" (inizio ore 15, ingresso gratuito) ritrova la Virtus. Il pronostico è, ovviamente, a favore dei granata, che però hanno due assenze importanti, il terzino sinistro Incerti squalificato e l’esterno sinistro Sabattini infortunato. Mister Spendolini ha diverse soluzioni per ovviare al problema: dietro potrebbe riconfermare Bianchi che ha coperto assai bene la fascia con la collaborazione di Mea nell’ultimo incontro con il Real Metauro, mentre in attacco il candidato più probabile a sostituire Sabattini dovrebbe essere Giovanelli, sempre che il tecnico fanese decida di schierare le solite due punte. Altrimenti potrebbe essere avanzato Niang o Palazzi e inserito un altro giovane in mezzo al campo.

s. c.