Terza categoria. Fano, non scivolare sulle Babucce di banana. Oggi a Tavullia esame di maturità per una big

Forte del suo saldo primato in classifica, il Fano Calcio affronta oggi il Babbucce in trasferta, al Campo Comunale di Tavullia (calcio d’inizio alle 15). Contro una formazione impegnata nella lotta per la conquista di un posto nei playoff, i granata come al solito proveranno a conquistare l’ennesima vittoria di una stagione costellata finora soltanto di prove convincenti.

Mister Spendolini in settimana ha fatto la conta degli uomini a sua disposizione, tenendo presente che avrà due assenze gravi: oltre a Sabattini, ha infatti perso il difensore Guei che dovrà stare fermo per circa un mese. Guei era uscito precauzionalmente sabato scorso contro il Castelvecchio per uno stiramento che è stato purtroppo poi confermato dagli esami. In compenso dietro rientrerà Incerti che ha scontato le due giornate di squalifica per cui la retroguardia non dovrebbe subire grossi contraccolpi.

Oltretutto in porta dovrebbe tornare Sodani ormai ristabilitosi dall’influenza, a meno che il tecnico fanese non voglia ancora dare fiducia a Giulini ben comportatosi nell’ultima gara. In attacco, a fare da spalla al centravanti Gueye dovrebbe essere il confermatissimo Giovanelli, con Niang in posizione da trequartista e Palazzi a fare il suggeritore avanzato. Fermo Ricci, il primo rincalzo dovrebbe essere Giampaoli, In mezzo le certezze sono rappresentate dai soliti Omiccioli e Bianchi che hanno dato spessore a questo nuovo Fano.

s. c.