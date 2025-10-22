Terza categoria. Furlo già in fuga: sa solo vincere. Monte Porzio aggancia Babbucce

In Terza categoria, si è giocata la terza giornata di campionato. Nel girone A il Furlo viaggia a punteggio pieno grazie alla vittoria di Gabicce e approfittando del pareggio dello Schieti a Pieve di Cagna. Nel girone B il Monte Porzio aggancia in vetta il Babbucce costretto al pari casalingo dall’Adriatica. Ecco i risultati e la classifica.

Girone A: Borgo Pace-Gallo Football 2-2; Cesane-Piobbico 90 4-1; GabicceGradara-Furlo 1-2; Pieve di Cagna-Schieti 0-0; Pol. Bottega-Ac. Montecchio 4-3; Torre-San Silvestro 1-3; Villa Palombara-Montelabbate 3-2; riposa: Valfoglia.

Classifica: Furlo 9; Schieti 7; San Silvestro, Cesane, Polisportiva Bottega, Villa Palombara, 6; Montelabbate, Borgo Pace 4; Valfoglia, Pieve di Cagna 3; Gallo Football 2; Piobbico 90, Torre 1; Academy Montecchio, GabicceGradara B 0.

Prossimo turno: Academy Montecchio-Pieve di Cagna; Furlo-Valfoglia; Gallo Football- Torre; Montelabbate-GabicceGradara; Piobbico 90-Borgo Pace; San Silvestro-Villa Palombara; Schieti-Cesane; riposa: Pol. Bottega.

Girone B: Babbucce-Cantera Adriatica 2-2; Casa 33-Laurentina 2-2; Frontone Serra-Sangiorgese 2-0; Monte Porzio-Castelvecchio 2-0; Tre Ponti-Novilara 1-1; V.F. Adriatico-Maroso Mondolfo 2-0; Villa Fastiggi-Nuova Bedosti 8-0; riposa: Corinaldo.

Classifica: Babbucce, Monte Porzio 7; Villa Fastiggi, Frontone Serra 6; Laurentina, Tre Ponti 5; Novilara, Casa 33, Cantera Adriatica, V. F. Adriatico 4; Maroso Mondolfo B. 3; Nuova Bedosti, Corinaldo B 1; Castelvecchio, Sangiorgese 0.

Prossimo turno: Cantera Adriatica-Monte Porzio; Castelvecchio-Frontone Serra; Laurentina- V.F. Adriatico; Maroso Mondolfo-Corinaldo; Novilara-Villa Fastiggi; Nuova Bedosti- Babbucce; Sangiorgese-Casa 33; riposa: Tre Ponti.