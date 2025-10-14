Terza categoria. Furlo, Schieti e Babbucce: prove in fuga in classifica
Girone A: Furlo-Villa Palombara 3-2; Gallo Football-Cesane 1-2; Montelabbate-Torre 2-2; Piobbico 90-Pieve di Cagna 1-1; San Silvestro-Borgo Pace 0-1; Schieti-Polisportiva...
Girone A: Furlo-Villa Palombara 3-2; Gallo Football-Cesane 1-2; Montelabbate-Torre 2-2; Piobbico 90-Pieve di Cagna 1-1; San Silvestro-Borgo Pace 0-1; Schieti-Polisportiva Bottega 3-1; Valfoglia-GabicceGradara 2-1; riposa: Academy Montecchio.
Classifica: Furlo, Schieti 6; Montelabbate 4; San Silvestro, Cesane, Polisportiva Bottega, Villa Palombara, Borgo Pace, Valfoglia 3; Pieve di Cagna 2; Gallo Football, Piobbico 90, Torre 1; Academy Montecchio, GabicceGradara B 0.
Prossimo turno: Borgo Pace-Gallo Football; Cesane-Piobbico 90; GabicceGradara-Furlo; Pieve di Cagna-Schieti; Pol. Bottega-Ac. Montecchio; Torre-San Silvestro; Villa Palombara -Montelabbate; riposa: Valfoglia. 4 Giornata.
Girone B: Cantera Adriatica-Villa Fastiggi 1-0; Castelvecchio-Babbucce 1-2; Corinaldo-V.F. Adriatico 1-1; Laurentina-Frontone Serra 4-2; Maroso Mondolfo B-Casa 33 1-0; Nuova Bedosti-Tre Ponti 1-1; Sangiorgese-Monte Porzio 1-4; riposa: Novilara.
Classifica: Babbucce 6; Laurentina, Monte Porzio, Tre Ponti 4; Novilara, Villa Fastiggi, Casa 33, Frontone Serra, Cantera Adriatica, Maroso Mondolfo B 3; Nuova Bedosti, V. F. Adriatico, Corinaldo B 1: Sangiorgese, Castelvecchio 0.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su