Terza categoria. Gare in notturna. Quattro squadre in campo

Doppio impegno in notturna per la Coppa Provinciale di Terza categoria. E’ tempo di semifinali per la manifestazione organizzata dalla Figc di Grosseto. Stasera scenderanno in campo quattro formazioni. Alle 20 si sfideranno allo stadio di Pitigliano, l’Aurora Pitigliano contro la Virtus Amiata. L’Aurora Pitigliano aveva battuto nel doppio confronto di andata e ritorno il San Quirico di Sorano passando alla fase successiva. Stesso discorso per la Virtus Amiata che aveva sbrigato la pratica Semproniano. Alle 21 invece si affrontano Ribolla e Atletico Grosseto, allo stadio Scirea di Ribolla. Il Ribolla ha superato la fase a gironi, triangolare, vincendo 1-0 sul campo dell’Alta Maremma e poi imponendosi 2-1 in casa contro lo Sticciano. L’Atletico Grosseto invece nel proprio triangolare aveva messo in fila Braccagni e Polisportiva Scansano, battendo i primi 3-1 in trasferta ed i rossoverdi 4-2 in casa.