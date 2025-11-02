Terza categoria - Girone "A» e girone "B»: risultati, gol e classifiche. Lotta serrata per tenere la vetta
Ecco i risultati, i gol e le classifiche della quinta giornata del campionato di Terza categoria. Girone "A": Barga - Spianate...
Ecco i risultati, i gol e le classifiche della quinta giornata del campionato di Terza categoria.
Girone "A": Barga - Spianate 4-2 (Disperati, Brucciani, Franchini, Bahatjar, Panini, Panichi), Calcistica Popolare Trebesto - Farneta 2-1 (Ramacciotti, Toure, Evangelisti), Casciana Poggio - Lammari 1-0 (Micchi), Morianese - Atletico Peñarol 3-3 (doppietta di Amidei, gol di Roberti, Ghafouri, Viviani, Bucsa), Sporting Vagli - Pescaglia 1-1 (Franchi, Puccetti), Villetta – Coreglia 2-1 (Bravi, Salotti, Bernardini); posticipi: domani, alle 20.30, San Vito - Ligacutiglianese e, alle 21, Badia Pozzeveri - Giesse Barga.
Classifica: Pescaglia, Calcistica Popolare Trebesto, Atletico Peñarol 10; San Vito *, Morianese, Barga, Lammari 9; Coreglia, Villetta 7; Giesse Barga *, Casciana Poggio 6; Badia Pozzeveri *, Sporting Vagli, Spianate 4; Farneta 3; Ligacutiglianese * 1.
Nota: * = una gara in meno.
Girone "B": Non Ho Una Lira Viareggio - Stiava 2-1 (Tripiciano, Marinai, Simoni), Aquila Sant’Anna - Montagna Seravezzina 1-2 (Caturegli, Bascherini, Ricci), Pappiana - Lucca Ovest 3-1 (Callaioli, Giofriddo, Cavicchi, Angeli), Pistoia Ovest - Sporting Fortedeimarmi 2-0 (Ambrosi, Grassi), Retignano - Galleno 3-3 (Corfini, Geltrude, Vitale, Marongiu, doppietta di Miserendino), San Lorenzo - Lido di Camaiore 1-1 (Dianda, Gemignani), Veneri - Atletico Marginone 0-1 (Islami), Villa Basilica - Sporting Camaiore 1-0 (Annoni).
Classifica: Pappiana 13; Lido di Camaiore, Sporting Fortedeimarmi 11; Atletico Marginone, Villa Basilica 10; Non Ho Una Lira Viareggio 8; Montagna Seravezzina 7; Galleno, Sporting Camaiore 6; Aquila Sant’Anna, Stiava, Lucca Ovest 5; Retignano, San Lorenzo 4; Pistoia Ovest 3; Veneri 1.
Alessia Lombardi
Continua a leggere tutte le notizie di sport su