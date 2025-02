Terza categoria - Girone "A» e girone "B»: il programma. Spicca lo scontro da play-off Pontecosi-Trebesto. Sant’Alessio a Bargecchia in uno dei due posticipi

Nel girone "A", alla quinta giornata di ritorno del campionato, spicca il confronto di oggi, alle 15, tra Pontecosi Lagosì e Calcistica Popolare Trebesto, entrambe in piena lotta per entrare nei play-off. La capolista New Team, invece, avrà un compito agevole, giocando, sempre alle 15, sul campo del Farneta; mentre, alla stessa ora, il Filicaia Diavoli Rossi sarà sul campo del San Vito e il Casciana Poggio ospiterà il Baston Villa Qrv. Appuntamenti sulla carta tutto sommato agevoli. Le altre gare in programma nel girone sono: alle 14.30 Lucca Ovest - Aquila Sant’Anna e, alle 15, Coreglia - Sporting Vagli e San Lorenzo - Barga.

Nel girone "B", dove attualmente è presente la "forbice" tra la seconda e la quinta e, quindi, al momento, non si giocherebbero i play-off, la capolista Vorno, oggi, alle 18, giocherà sul campo del Traversagna, a Margine Coperta; mentre la seconda in classifica il Sant’Alessio, distanziato di tre punti, giocherà in trasferta contro il Bargecchia, lunedì, alle 20.30, nel posticipo. L’altro posticipo, alle 20.45, sempre lunedì, si giocherà al "Dante Tei" di Marginone e vedrà di fronte l’Altetico Marginone e lo Stiava. Oggi: alle 14.30 Lido di Camaiore - Bioacqua Av Le Case; alle 15: Galleno - Lammari, Spianate - Veneri e Villa Basilica - Real Borgo Pittini. Archiviata la giornata di campionato, mercoledì, in notturna, si giocheranno le due semifinali di Coppa provinciale.

Al. Lomb.