Terza categoria - Girone "A» e girone "B»: risultati, gol e classifiche. Anche un pari pirotecnico con protesta contro Italia - Israele

Nel girone "A" Giesse Barga batte 1-0 lo Sporting Vagli (Balducci) e il Lammari passa con Carmignani e Capitani per 2-1 sul S.Vito (Silvano). Successo 2-1 per l’Atletico Penarol con Poli e Shehu sul Barga (Brucciani), del Villetta 3-1 con Salotti, Lartini e Giuntini sul Casciana Poggio (Betti) e del Coreglia 2-0 (Balsotti su i rigore e Biagiotti) sulla Ligacutiglianese. Successi esterni per il Badia Pozzeveri (Campioni, Dalle Luche Battaglia) 3-1 al Faneta che ha accorciato con Galli e del Paescaglia (4-2 con Fiori, Puccetti, Canozzi e Cristofani), sullo Spianate (doppietta di Gentile). 4-4 tra Calcistica Popolare Trebesto (doppietta di Giuntoli e reti di Ramacciotti e Bianchini) e la Morianese (di Lopresto e Berti). Alla fine di questo match alcuni tifosi hanno esposto uno striscione di protesta contro la prossima sfida Italia - Israele e pro Palestina. Classifica: Giesse Barga, Lammari 6; Badia Pozzeveri, Villetta, Coreglia, Popolare Trebesto 4; S.Vito, Pescaglia, Farneta, Atletico Penarol 3; Morianese 2; Spianate, Ligacutiglianese 1; Barga, Casciana Poggio, Sporting Vagli 0.

Nel girone "B" il Villa Basilica batte 1-0 con Inguaggiato l’Atletico Marginone. Sconfitta 4-2 l’Aquila Sant’Anna (non basta una doppietta di Carro) dal Pappiana (Le Rose, Stabile, Campera e Cavicchi). Pareggio a reti bianche tra Lucca Ovest e Stiava. Gli altri risultati: Galleno - Pistoia Ovest 1-2, Sporting Forte dei Marmi - Lido di Camaiore 3-3, Montagna Seravezzina - Non ho una Lira Viareggio 1-1, Veneri - Retignano 0-1. Posticipo: Sporting Camaiore- San Lorenzo domani alle 21.

Classifica: Lido di Camaiore, Pappiana, Lucca Ovest, Villa Basilica 4; San Lorenzo*, Atletico Marginone, Aquila Sant’Anna, Retignano 3; Sporting Forte dei Marmi, Non Ho Una Lira Vg, Stiava 2; Galleno, Montagna Serav. 1; Veneri, Sporting Camaiore* 0. Nota: *=una gara in meno.

Alessia Lombardi