Terza categoria - Girone "A» e girone "B». Oggi parte il campionato: tante squadre nuove. E mercoledì tre partite di coppa in notturna
Dopo le prime due giornate di Coppa provinciale, questo pomeriggio, alle 15.30, prenderà il via anche il campionato di Terza...
Dopo le prime due giornate di Coppa provinciale, questo pomeriggio, alle 15.30, prenderà il via anche il campionato di Terza Categoria. Un torneo che, anche per questa stagione, si preannuncia interessante, con diverse squadre nuove iscritte, che hanno già fatto vedere buone cose durante i primi due match di Coppa provinciale e concluderà la fase a gironi mercoledì prossimo.
Per il girone "A", oggi, alle ore 15, si giocheranno Casciana Poggio - Calcistica Popolare Trebesto, Ligacutiglianese - Spianate, Morianese - Coreglia, Pescaglia - Giesse Barga e Sporting Vagli - Lammari; alle 15.30 Barga - Farneta e San Vito - Atletico Penarol, mentre il posticipo del lunedì, alle 21, vedrà di fronte Badia Pozzeveri - Villetta.
Nel girone "B" il torneo prenderà il via alle ore 15 con: Aquila Sant’Anna - Veneri, Lido di Camaiore - Sporting Camaiore, Pistoia Ovest - Atletico Marginone, San Lorenzo - Montagna Seravezzina, Stiava - Sporting Fortedeimarmi e Villa Basilica - Pappiana, chiude il quadro della prima giornata alle 15.30 Retignano - Lucca Ovest. Per quanto riguarda le gare di Coppa provinciale, in programma mercoledì alle 20.30, si affronteranno Morianese - Lammari, San Lorenzo - Lucca Ovest e Barga - Atletico Penarol.
Alessia Lombardi
