Terza categoria - Girone "A» e girone "B»: il programma. Posticipi cruciali. Il Casciana a De Luca

Il campionato di Terza categoria sta sempre più entrando nel vivo e la settima giornata del girone di ritorno riserva diversi incontri di particolare interesse.

Nel girone "A" gli occhi sono puntati sulla sfida di questo pomeriggio al "Nardini" di Castelnuovo, dove, alle 18.30, si affronteranno Casciana Poggio (affidato ora al neoallenatore De Luca) e Filicaia Diavoli Rossi, rispettivamente terza e seconda in classifica, che stanno cercando di mantenere la scia del New Team che giocherà alle 15 sul campo dello Sporting Vagli. Una sfida che potrebbe cambiare la fisionomia della classifica in caso di vittoria del Filicaia Diavoli Rossi e di una sconfitta del New Team. Sempre questo pomeriggio, alle 15, sono in programma: Coreglia - Barga, Farneta - Baston Villa Qrv, Pontecosi Lagosì - Lucca Ovest, San Lorenzo - Calcistica Popolare Trebesto e San Vito - Aquila Sant’Anna.

Nel girone "B" la capolista Vorno giocherà, alle 20.30, lunedì, in casa dello Spianate ed anche la diretta inseguitrice, il Sant’Alessio, distaccato di sei punti, sarà impegnata nel posticipo, alle 20.45, a Carignano dove riceverà la visita dello Stiava. Il Sant’Alessio dovrà cercare in tutti i modi di vincere per non perdere ulteriore contatto con il Vorno, davanti con sei punti vantaggio. L’altro posticipo di lunedì, alle 20.30, vedrà di fronte Bargecchia - Lammari. Questo pomeriggio, invece, alle 14.30: Atletico Marginone - Bioacqua Av Le Case e Lido di Camaiore - Veneri; alle 15: Galleno - Real Borgo Pittini e Villa Basilica - Traversagna.

Intanto la finale della ventisettesima Coppa provinciale di Terza categoria, quinto memorial Pierluigi Simi-Giancarlo Davini- Enrico De Luca (tre figure fondamentali della Federazione), tra Aquila Sant’Anna e Pontecosi Lagosì, si giocherà mercoledì 19 marzo, alle 20.30, al "Bellandi" di Ghivizzano.

Al. Lomb.