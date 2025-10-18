Terza categoria - Girone "A» e girone "B». Si gioca oggi la terza giornata: ecco il programma. Posticipo lunedì Badia Pozzeveri-Atletico Peñarol

Si gioca questo pomeriggio la terza giornata di Terza categoria.

Nel girone "A" le capoliste Giesse Barga e Lammari affronteranno, rispettivamente, alle 15.30, entrambe in trasferta il San Vito e il Barga. Le altre gare in programma alle 15 sono: Casciana Poggio - Farneta, Morianese - Villetta; alle 15.30 si affronteranno: Calcistica Popolare Trebesto - Coreglia, Pescaglia - Ligacutiglianese; alle 16 Sporting Vagli - Spianate. Posticipo lunedì, alle 21, tra Badia Pozzeveri e Atletico Peñarol.

Nel girone "B", invece, Lucca Ovest e Villa Basilica, che sono in vetta con 4 punti, affronteranno: la prima, alle 14.30, il Veneri; la seconda, in casa, il Galleno alle 15. Il quadro del girone "B" si completa con le altre sfide delle 15: Aquila Sant’Anna - Atletico Marginone, Lido di Camaiore - Stiava, Pistoia Ovest - Montagna Seravezzina, Retignano - Pappiana e San Lorenzo – Sporting Fortedeimarmi.

Intanto si è delineato anche il quadro del secondo turno della ventottesima Coppa Provinciale (quinto Memorial Pierluigi Simi, Giancaglo Davini ed Enrico De Luca). Si affronteranno, nei triangolari, Stiava, Calcistica Popolare Trebesto e Marignone; poi San Vito, San Lorenzo e Spianate; e, infine, Giesse Barga, Atletico Peñarol e Casciana Poggio. L’ultimo triangolare vedrà di fronte tutte formazioni versiliesi: Montagna Seravezzina, Sporting Fortedeimami e Lido di Camaiore. La prima gara si giocherà il 12 novembre, la seconda il 26 e l’ultima il 10 ottobre.

Alessia Lombardi