Terza categoria - Girone "A» e girone "B»: risultati, gol e classifiche. New Team continua la marcia, Filicaia non molla. Vorno frena, ma il Sant’Alessio non ne approfitta

Nel girone "A" goleada della capolista New Team che continua a dirigere il girone, con il Filicaia Diavoli Rossi che non perde un colpo. Pareggio esterno per il Vorno, nel girone "B", che rimane, comunque, in vetta con una gara da recuperare mercoledì contro lo Spianate. I risultati: Baston Villa - New Team 1-6 (tripletta di Malatesta, doppietta di Pellegrinotti, gol di Lorenzetti, autorete di Landucci), Casciana Poggio - Aquila Sant’Anna 2-2 (Del Giudice, Pioli, Banhadima, rigore di Amato), Coreglia - Calcistica Popolare Trebesto 0-1 (autorete di Parducci), Farneta - Filicaia Diavoli Rossi 0-7 (tripletta di Morelli, gol di Friz, Franchini, Benanzi, Satti), San Lorenzo - Lucca Ovest 5-0 (tripletta di Della Mora; gol di Pellegrini, Pavan), San Vito - Pontecosi Lagosì 1-0 (Lombardo), Sporting Vagli - Barga 5-2 (doppietta di Lenzi; gol di Franchi, Bandini, Da Prato, M. Franchi, rigore di Mutigli).

La classifica: New Team 56; Filicaia Diavoli Rossi 53; Casciana Poggio 42; San Lorenzo 41; Calcistica Popolare Trebesto 38; Barga 31; San Vito 28; Pontecosi Lagosì 27; Coreglia 26; Aquila Sant’Anna 24; Sporting Vagli 18; Baston Villa Qrv 15; Lucca Ovest 12; Farneta 11.

Girone "B": Bargecchia - Real Borgo Pittini 3-0 (doppietta di Gemignani, gol di Peruffo), Bioacqua Av Le Case - Stiava 4-0 (tripletta di Macanaj, gol di Orlacchio), Galleno - Traversagna 4-1 (doppietta Yamadou, di cui uno su rigore; gol di Scannerini, Xhebexhiu, L. Degl’Innocenti), Lido di Camaiore - Vorno 2-2 (Luisotti, Pardini, Vincenzi, Cumani), Sant’Alessio - Lammari 1-2 (Niccolai, Giomi, Puccetti), Spianate - Villa Basilica 3-1 (Panichi, Brachini, Giusti, Carmignani); posticipo: Atletico Marginone-Veneri si disputerà domani, al "Tei", alle 20,45.

La classifica: Vorno * 53; Sant’Alessio 46; Bioacqua Av Le Case 45; Spianate * 38; Lammari, Villa Basilica 37; Stiava 30; Bargecchia 28; Lido di Camaiore 24; Veneri * 22; Atletico Marginone * 19; Traversagna 17; Galleno 16; Real Borgo Pittini 13.

Nota: * = una gara in meno.

Al. Lomb.