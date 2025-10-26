Terza categoria - Girone "A" e girone "B"
Il derby con il Giesse va al Barga: gol e spettacolo. Atletico Marginone e Villa Basilica non mollano.
Quarta giornata di campionato in Terza categoria, con diversi risultati interessanti. Nel girone "A" continuano ad essere ben quattro le formazioni al comando: San Vito, Pescaglia, Lammari e la sorpresa Atletico Peñarol, con la Morianese che, dopo una falsa partenza, sta recuperando terreno. Mentre il Barga si aggiudica il derby contro il Giesse.
Girone "A": Atletico Peñarol - Casciana Poggio 2-0 (Poli, Bechelli), Coreglia - Pescaglia 0-1 (Laschi), Farneta - Morianese 0-3 (Galli, Morotti, Lombardi), Giesse Barga - Barga 3-4 (Amato, Marigliani, Fontanini, Franchini, Turini e doppietta di Bahtijar), Lammari - Badia Pozzeveri 2-1 (Capitanini, Lencioni, Tocchini), Ligacutiglianese - Vagli 0-2 (rigore di Franchi, gol di Trombi), Spianate - San Vito 1-5 (Panini, Zani, Xafa, Innocenti, doppietta di Andreini), Villetta - Calcistica Popolare Trebesto 1-2 (Damazzi, Garofalo, Giuntini).
Classifica: San Vito, Pescaglia, Lammari, Atletico Peñarol 9; Morianese 8; Coreglia, Calcistica Popolare Trebesto 7; Barga, Giesse Barga 6; Badia Pozzeveri, Villetta, Spianate 4; Sporting Vagli, Casciana Poggio, Farneta 3; Ligacutiglianese 1.
Continuano, nel girone "B", a rimanere al vertice, Lido di Camaiore e Pappiana, con la coppia Atletico Marginone e Villa Basilica che provano ad inseguire.
Girone "B": Sporting Fortedeimarmi - Non Ho Una Lira Viareggio 1-0 (Macchiarini Orlandi), Atletico Marginone - Retignano 3-1 (Tamberi, Pirito, Paccosi, Intaschi), Galleno - Aquila Sant’Anna 1-1 (Barbieri, Bernardi), Lucca Ovest - Lido di Camaiore 0-6 (tripletta di Costa, doppietta di Gemignani e gol di Giovannini), Montagna Seravezzina - Villa Basilica 1-2 (Basherino, Galligani, Martini), Pappiana - Veneri 2-0 (Gionfriddo, Le Rose), Stiava - San Lorenzo 3-1 (Kishta, rigore di Barsotti, gol d Simoni e Vaselli), Sporting Camaiore - Pistoia Ovest 2-0 (Capecchi, Paoli).
Classifica: Lido di Camaiore, Pappiana 10; Sporting Fortedeimarmi 8; Atletico Marginone, Villa Basilica 7; Sporting Camaiore 6; Non Ho Una Lira Viareggio, Galleno, Aquila Sant’Anna, Stiava, Lucca Ovest 5; Montagna Seravezzina 4; Pistoia Ovest, Retignano, San Lorenzo 3; Veneri 1.
Al. Lombardi
