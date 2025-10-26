Terza categoria - Girone "A" e girone "B"

Acquista il giornale
Il derby con il Giesse va al Barga: gol e spettacolo. Atletico Marginone e Villa Basilica non mollano.

di ALESSIA LOMBARDI
26 ottobre 2025
Quarta giornata di campionato in Terza categoria, con diversi risultati interessanti. Nel girone "A" continuano ad essere ben quattro le formazioni al comando: San Vito, Pescaglia, Lammari e la sorpresa Atletico Peñarol, con la Morianese che, dopo una falsa partenza, sta recuperando terreno. Mentre il Barga si aggiudica il derby contro il Giesse.

Girone "A": Atletico Peñarol - Casciana Poggio 2-0 (Poli, Bechelli), Coreglia - Pescaglia 0-1 (Laschi), Farneta - Morianese 0-3 (Galli, Morotti, Lombardi), Giesse Barga - Barga 3-4 (Amato, Marigliani, Fontanini, Franchini, Turini e doppietta di Bahtijar), Lammari - Badia Pozzeveri 2-1 (Capitanini, Lencioni, Tocchini), Ligacutiglianese - Vagli 0-2 (rigore di Franchi, gol di Trombi), Spianate - San Vito 1-5 (Panini, Zani, Xafa, Innocenti, doppietta di Andreini), Villetta - Calcistica Popolare Trebesto 1-2 (Damazzi, Garofalo, Giuntini).

Classifica: San Vito, Pescaglia, Lammari, Atletico Peñarol 9; Morianese 8; Coreglia, Calcistica Popolare Trebesto 7; Barga, Giesse Barga 6; Badia Pozzeveri, Villetta, Spianate 4; Sporting Vagli, Casciana Poggio, Farneta 3; Ligacutiglianese 1.

Continuano, nel girone "B", a rimanere al vertice, Lido di Camaiore e Pappiana, con la coppia Atletico Marginone e Villa Basilica che provano ad inseguire.

Girone "B": Sporting Fortedeimarmi - Non Ho Una Lira Viareggio 1-0 (Macchiarini Orlandi), Atletico Marginone - Retignano 3-1 (Tamberi, Pirito, Paccosi, Intaschi), Galleno - Aquila Sant’Anna 1-1 (Barbieri, Bernardi), Lucca Ovest - Lido di Camaiore 0-6 (tripletta di Costa, doppietta di Gemignani e gol di Giovannini), Montagna Seravezzina - Villa Basilica 1-2 (Basherino, Galligani, Martini), Pappiana - Veneri 2-0 (Gionfriddo, Le Rose), Stiava - San Lorenzo 3-1 (Kishta, rigore di Barsotti, gol d Simoni e Vaselli), Sporting Camaiore - Pistoia Ovest 2-0 (Capecchi, Paoli).

Classifica: Lido di Camaiore, Pappiana 10; Sporting Fortedeimarmi 8; Atletico Marginone, Villa Basilica 7; Sporting Camaiore 6; Non Ho Una Lira Viareggio, Galleno, Aquila Sant’Anna, Stiava, Lucca Ovest 5; Montagna Seravezzina 4; Pistoia Ovest, Retignano, San Lorenzo 3; Veneri 1.

Al. Lombardi

