Terza categoria - Girone "A» e girone "B»: risultati, gol e classifiche. Una prima giornata con tante reti e diversi colpi esterni

Nel girone "A" una sola vittoria casalinga, del San Vito 3-0 sull’Atletico Penarol (Paganelli, Zhyrukha e Lombardi). La Calcistica Popolare Trebesto ha espugnato 2-1 (Salvetti e Toure) il campo del Casciana Poggio (cui non è bastato Nikolli). Successo esterno del Lammari 3-1 (Giomi, Stringari e Hansa) a Vagli sullo Sporting (Bertolini). Primi tre punti anche per il Farneta che vince 2-1 grazie a Betti e Galli sul Barga che ci ha provato con Marchi. Secca vittoria 3-0 del Giesse Barga (Bonini, Amato e Fontanini) sul Pescaglia. 1-1 Ligacutiglianese - Spianate (Olivieri per i padroni di casa, Gentile per gli ospiti) e Morianese - Coreglia 0-0. Domani, alle 21, Badia Pozzeveri - Villetta.

Classifica: Giesse Barga, Trebesto, Farneta, Lammari, San Vito 3; Ligacutiglianese, Spianate, Coreglia, Morianese 1; Badia Pozzeveri *, Villetta *, Barga, Casciana Poggio, Sporting Vagli, Atletico Penarol, Pescaglia 0.

Nota: * = una gara in meno.

Girone "B": vittoria casalinga 3-2 dell’Aquila Sant’Anna (doppietta di Panelli e gol di Tahiri) sul Veneri (due reti di Pucci). Successo 3-1 per il San Lorenzo (Kistha, Madda e Cretella) sulla Montagna Seravezzina (Angli). Vittoria esterna 1-2 per l’Atletico Marginone (Carrara e Pirito) sul Pistoia Ovest. Il Lucca Ovest espugna 3-2 Retignano (doppietta di Mazzoni e gol di Bianchi). Pareggio casalingo 1-1 tra Villa Basilica (Matteoni) e Pappiana (Benvenuti). Reti bianche tra Non Ho Una Lira Viareggio e Galleno; Lido di Camaiore (tripletta di Gemignani) ha superato 3-0 lo Sporting Camaiore.

Classifica: Lido di Camaiore, San Lorenzo, Aquila Sant’Anna, Atletico Marginone, Lucca Ovest 3; Pappiana, Villa Basilica, Galleno, Non Ho Una Lira Viareggio, Stiava, Sporting Forte dei Marmi 1; Retignano, Veneri, Montagna Seravezzina, Sporting Camaiore 0.

Alessia Lombardi