Terza categoria - Girone "A» e girone "B». Filicaia-Coreglia: match di vertice in notturna. Scontro diretto esterno rischioso per il S.Alessio

Archiviate le semifinali di Coppa provinciale, con l’Aquila Sant’Anna e il Pontecosi Lagosì che si giocheranno il titolo nella finale, con la data che verrà decisa nei prossimi giorni, gli occhi sono tutti puntati sulla sesta giornata di campionato che, gara dopo gara, sta offrendo una lotta serrata nelle posizioni alte della classifica per entrambi i gironi.

Nel girone "A", questo pomeriggio, alle ore 15, la capolista New Team giocherà in casa contro il Pontecosi Lagosì che sta lottando per entrare nei play-off. La seconda, il Filicaia Diavoli Rossi, ospiterà, alla ore 20.30, allo stadio "Nardini" di Castelnuovo, il Coreglia; gara esterna alle 15.30, invece, per il Casciana Poggio che andrà a far visita alla Calcistica Popolare Trebesto. Le altre gare in programma sono: alle 14.30 Lucca Ovest - San Vito e, alle 15.00, Aquila Sant’Anna - San Lorenzo, Barga – Farneta e Baston Villa Qrv - Sporting Vagli.

Nel girone "B" la capolista Vorno riceverà la visita della penultima in classifica, il Galleno, alle ore 15; mentre il Sant’Alessio andrà a giocare sul campo del Bioacqua Av Le Case, alle 14.30, in uno scontro diretto molto interessante. Sempre nel girone "B" si giocheranno, ma alle 15: Lammari - Atletico Marginone, Real Borgo Pittini - Lido di Camaiore, Stiava - Villa Basilica, Traversagna - Spianate e Veneri - Bargecchia.

Alessia Lombardi