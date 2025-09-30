Terza categoria Girone A con coppia al comando, nel girone B lo Sporting Lugo fa bottino pieno sul campo del Faenza Under21. Pol. Camerlona piega il Mattei, cade l’Atletico

Quattro erano le prime in classifica, nel girone A di Terza Categoria, e ne sono rimaste la metà. Infatti la Marradese vince 4-3 – a segno Celi, Salvatore, Bini e Casalone – lo scontro diretto, in casa del Saline Romagna, cui non basta una tripletta di Samuele Rocchi.

La Pol. Camerlona, invece, piega 3-1 il Mattei. Cade, invece, in casa, l’Atletico Lugo (0-1) per mano dell’arrembante Real Mamante: in gol Beccacece a inizio ripresa. Così i lughesi si staccano dal treno di testa, superati proprio dai faentini. Col pari tra Coyotes e Lido Adriano (1-1) e quello pirotecnico (3-3) tra Stella Azzurra e Atlas – scatenato Andrea Treossi con una tripletta – nessuna formazione è più a 0 punti.

Nel girone B, nessuna squadra è a punteggio pieno: Sporting Lugo, Villanova e Porto Corsini guidano con 7 punti: i lughesi di Mario Mazzotti risultano vittoriosi 3-0 a Faenza, le altre due sono fermate sul pari da Compagnia dell’Albero (2-2) e Monti (1-1).

Risultati Terza categoria Ravenna (3ª giornata).