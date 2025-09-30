Terza categoria Girone A con coppia al comando, nel girone B lo Sporting Lugo fa bottino pieno sul campo del Faenza Under21. Pol. Camerlona piega il Mattei, cade l’Atletico
Quattro erano le prime in classifica, nel girone A di Terza Categoria, e ne sono rimaste la metà. Infatti la Marradese vince 4-3 – a segno Celi, Salvatore, Bini e Casalone – lo scontro diretto, in casa del Saline Romagna, cui non basta una tripletta di Samuele Rocchi.
La Pol. Camerlona, invece, piega 3-1 il Mattei. Cade, invece, in casa, l’Atletico Lugo (0-1) per mano dell’arrembante Real Mamante: in gol Beccacece a inizio ripresa. Così i lughesi si staccano dal treno di testa, superati proprio dai faentini. Col pari tra Coyotes e Lido Adriano (1-1) e quello pirotecnico (3-3) tra Stella Azzurra e Atlas – scatenato Andrea Treossi con una tripletta – nessuna formazione è più a 0 punti.
Nel girone B, nessuna squadra è a punteggio pieno: Sporting Lugo, Villanova e Porto Corsini guidano con 7 punti: i lughesi di Mario Mazzotti risultano vittoriosi 3-0 a Faenza, le altre due sono fermate sul pari da Compagnia dell’Albero (2-2) e Monti (1-1).
Risultati Terza categoria Ravenna (3ª giornata).
- Girone A: Atl. Lugo-Real Mamante 0-1, Coyotes-Lido Adriano 1-1, E. Mattei-Pol. Camerlona 1-3, Sant’Alberto-Cervia United Under21 2-2, Saline Romagna-Marradese 3-4, Stella Azzurra-Atlas 3-3, Wild Bagnara-Giovecca 6-1.
- Classifica: Marradese, Pol. Camerlona 9; Real Mamante 7; Atletico Lugo, Saline Romagna, Wild Bagnara 6; Atlas, Cervia United Under21 4; Sant’Alberto 2; Giovecca, E. Mattei, Coyotes, Lido Adriano, Stella Azzurra 1.
- Girone B: Biancanigo-Vatra 2-3, Bisanzio-Juvenilia 0-2, Monti-Porto Corsini 1-1, Faenza Under21-Sporting Lugo 0-3, Prada-Sporting Castel Guelfo 2-0, Ulisse&Penelope-Conselice 0-6, Villanova-Compagnia dell’Albero 2-2.
- Classifica: Sporting Lugo, Porto Corsini, Villanova 7; Juvenilia, Vatra, Conselice, Compagnia dell’Albero 5; Prada, Faenza Under21 4; E. Monti 2; Bisanzio, Biancanigo, Sporting Castel Guelfo 1; Ulisse&Penelope 0.
