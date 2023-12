Terza categoria - Girone "A» e girone "B». Posticipi: giornata pirotecnica

Si è chiuso il quadro della decima giornata di Terza categoria, con i posticipi giocati lunedì sera.

Nel girone "A" il New Team ha battuto in casa con un secco 4 a 0 lo Sporting Vagli. I padroni di casa si sono aggiudicati questi tre punti grazie alla doppietta realizzata da Lorenzetti ed ai gol di Morelli e Damazzi. Il New Team, grazie a questo successo sale a quota 16 in classifica, assieme al Coreglia; mentre lo Sporting Vagli rimane a 9 punti.

Nel girone "B" pareggio a suon di gol tra Sporting Forte dei Marmi ed Aquila Sant’Anna: 3 a 3 il finale. Versiliesi in rete con Alessio Maggi su rigore, Moschetti e Macchiarini Orlandi. Per l’Aquila hanno segnato Lena, Shaqja e Fontana. Vittoria per 3 a 1, invece, dello Spianate, contro il Farneta, sul proprio terreno. Padroni di casa a segno con Menconi, Pardini e Bonaccorsi; il Farneta, invece, ha accorciato con Martinelli. Sconfitta interna per 2 a 1 per il Sant’Alessio contro il Bargecchia. In classifica Sporting Forte dei Marmi sale a 20; Spianate a 16, Aquila Sant’Anna a 13, Farneta resta fermo a 10, Barghecchia passa a 7 e Sant’Alessio rimane a 1.

