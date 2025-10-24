Terza categoria - Girone "A» e girone "B»: il programma. Derby inedito tra Giesse e Barga

Il campionato di Terza categoria è alla quarta giornata d’andata.

Nel girone "A", quello con formazioni della Mediavalle, Garfagnana e della Piana di Lucca, la capolista Coreglia ospita domani, alle 15.30, al "Roni", il Pescaglia, una delle rivelazioni di questo torneo, che si trova staccato di un solo punto. Le altre gare in programma alle 15, domani, prevedono: Atletico Peñarol - Casciana Poggio, Farneta - Morianese, Lammari - Badia Pozzeveri, Ligacutiglianee - Sporting Vagli e Spianate - San Vito. Chiude il programma, alle 15.30, il derby inedito del "Moscardini", tra Giesse Barga e Barga (foto).

Nel girone "B" al comando versiliesi e pisane. La prima è il Lucca Ovest che si trova al quinto posto e, sabato pomeriggio, alle 15, ospiterà a Carignano il Lido di Camaiore capolista che si trova in vetta con 7 punti, appaiato al Pappiana. Il quadro del girone "B" prevede un anticipo questa sera, alle 20.30, tra Sporting Fortedeimarmi e Non Ho Una Lira Viareggio; domani, alle 15, le altre partite: Atletico Marginone - Retignano, Galleno - Aquila Sant’Anna, Montagna Seravezzina - Villa Basilica, Pappiana - Veneri e Stiava San Lorenzo; chiude la giornata, domani, alle 18: Sporting Camaiore - Pistoia Ovest.

Alessia Lombardi