Terza categoria - Girone "B»: i posticipi. Vincono S.Alessio e Lammari, rinvio per Vorno

Nei posticipi del girone "B" la capolista Vorno, che andava a fare visita allo Spianate, non ha giocato a causa dell’impraticabilità di campo, a causa della copiosa pioggia caduta negli ultimi giorni. Ancora da definire la data del recupero. Si sono, invece, regolarmente giocate le altre due gare in programma. Il Sant’Alessio, secondo in classifica, ha battuto 2 a 1, al campo di Carignano, lo Stiava. Per i padroni di casa hanno segnato Galli e Moriconi, mentre, per i gialloblu, ha accorciato Dati.

Successo esterno per il Lammari che riesce a battere 3 a 1 il Bargecchia. Per la formazione lucchese sono andati in gol Romanini, Lencioni e Giomi; mentre ai versiliesi non è bastato il gol di Del Chiaro. Archiviata questa giornata di campionato, sabato si disputerà la ventunesima, con diverse gare interessanti in entrambi i gironi. Intanto, nel girone "B" il Sant’Alessio prova nuovamente ad avvicinarsi al Vorno che, però, ha una partita in meno da recuperare.

La nuova classifica aggiornata del girone "B": Vorno 49; Sant’Alessio 46; Bioacqua Av Le Case 42; Spianate, Villa Basilica 34; Lammari 31; Stiava 29; Bargecchia 25; Lido di Camaiore 23; Atletico Marginone, Veneri 19; Traversagna 14; Galleno 13; Real Borgo Pittini 10.

Nota: Vorno e Spianate una gara in meno.

Alessia Lombardi