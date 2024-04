Terza categoria - Girone "B»: il posticipo. Popolare Trebesto travolta a Forte dei Marmi. La nuova classifica dopo il ventiquattresimo turno

Conclusa la ventiquattresima giornata con il posticipo del girone "B" tra Sporting Forte dei Marmi e Calcistica Popolare Trebesto. Il match ha registrato la vittoria della formazione versiliese per 4 a 1, con le reti di Baldini, Macchiarini Orlandi e la doppietta di Mussi; per i lucchesi ha segnato Ramacciotti.

Classifica: Morianese 57; Vorno 56; Folgore Segromigno Piano, Valfreddana 51; Sporting Forte dei Marmi 48; Stiava 38; San Lorenzo 37; Atletico Marginone 32; Aquila Sant’Anna 30; Bargecchia 27; Spianate 25; Farneta 23; Retignano, Veneri 21; Calcistica Popolare Trebesto 20; Sant’Alessio 3.

Sabato si tornerà di nuovo in campo in entrambi i gironi per giocare la venticinquesima giornata, in un campionato che si fa sempre più avvincente per le posizioni alte di classifica.

Alessia Lombardi