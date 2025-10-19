Terza categoria - Gironi "A» e "B»: risultati, gol e classifiche. Il Coreglia vince fuori e vola da solo al comando. Lucca Ovest frena e perde contatto dalla vetta Girone "A": Casciana Poggio - Farneta 2-1 (Galli, Di Bartolomeo, Betti), Morianese - Villetta 2-0 (Lopresto 2), Barga - Lammari...