Terza categoria - Gironi "A» e "B»: risultati, gol e classifiche. Il Coreglia vince fuori e vola da solo al comando. Lucca Ovest frena e perde contatto dalla vetta
Girone "A": Casciana Poggio - Farneta 2-1 (Galli, Di Bartolomeo, Betti), Morianese - Villetta 2-0 (Lopresto 2), Barga - Lammari 3-1 (Bahtijar, Genovali, Della Mora 2), C. Popolare Trebesto - Coreglia 0-1 (Chiriacò), Pescaglia - Ligacutiglianese 3-0 (Biagi, Fiori, Barsotti), San Vito - Giesse Barga 2-0 (Andreini, Zani), Sporting Vagli - Spianate 1-3 (Panichi, Panini 3); posticipo: Badia Pozzeveri - Atletico Peñarol domani alle 21.
Classifica: Coreglia 7; San Vito, Pescaglia, Giesse Barga, Lammari 6; Morianese 5; Badia Pozzeveri *, C. Popolare Terbesto, Villetta *, Spianate 4; Atl. Peñarol, Barga, Casciana Poggio, Farneta 3; Ligacutiglianese 1; Sportign Vagli 0.
Girone "B": Non Ho Una Lira Viareggio - Sporting Camaiore 3-0 (Salvatore, Piciullo, Lippi), Veneri - Lucca Ovest 0-0, Aquila Sant’Anna - Atletico Marginone 1-1 (Carro, Tamberi), Lido di Camaiore - Stiava 3-0 (Ricci, Gemignani, Del Carlo), Pistoia Ovest - Montagna Seravezzina 2-3 (Mattei, Ballerini, Scappucci, Mataj 2), Retignano - Pappiana 0-1 (Becattini), San Lorenzo - Sporting Fortedeimarmi 1-5 (Kishta, Ambrosi, Tosi, tripletta di Macchiarini Orlandi), Villa Basilica - Galleno 0-2 (aut. Bonaccorsi, Miserendino).
Classifica: Lido di Camaiore, Pappiana 7; Sporting Fortedeimarmi, Non Ho Una Lira Viareggio, Lucca Ovest 5; Galleno, Atletico Marginone, Aquila Sant’Anna, Montagna Seravezzina, Villa Basilica 4; Pistoia Ovest, Retignano, San Lorenzo, Sporting Camaiore 3; Stiava 2; Veneri 1.
Alessia Lombardi
