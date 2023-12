Terza categoria - Gironi ‘A’ e ‘B’. La nona giornata. Il big-match è. Valfreddana-Morianese

Nel girone "A", alle 14.30 di oggi, si giocheranno tutte le partite. L’Atletico Castiglione capolista ospiterà la Ligacutiglianese, mentre le altre gare in programma saranno: Atletico Fornoli - Filicaia Diavoli Rossi, Casciana Poggio - Cascio, Coreglia - New Team, Lammari - Villa Basilica, Lucca Ovest - Pieve San Paolo e Sporting Vagli - Baston Villa Qrv.

Nel girone "B" le gare anche qui si giocheranno oggi alle 14.30 e si affronteranno: Aquila Sant’Anna - Vorno, Atletico Marginone - San Lorenzo, Bargecchia - Veneri, Spianate - Retignano, Stiava - Sant’Alessio e Valfreddana - Morianese. Alle 15, invece, si affronteranno Calcistica Popolare Trebesto - Sporting Forte dei Marmi; mentre, domani, alle 14.30, si diputerà Farneta - Folgore Segromigno Piano.

Il campionato tornerà di nuovo mercoledì 6 dicembre, per la quinta giornata di campionato, rinviata per l’alluvione in Toscana. Ancora da decidere gli orari.

Al. Lomb.