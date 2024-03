Terza categoria - Gironi "A» e "B». Recuperi: i risultati. E oggi si gioca la sesta di ritorno

Nei recuperi infrasettimanali, nel girone "B", la capolista Morianese ha pareggiato 1 a 1 sul campo del Sant’Alessio. In questo caso si è giocato solo il secondo tempo, visto che la gara fu sospesa alla fine del primo. I gol sono stati segnati da Lombardi per la Morianese e da Petretti per i padroni di casa. Sconfitta esterna, invece, per il San Lorenzo, sul campo dello Stiava: a decidere il match ci pensano Bertini e Bertinotti. Vittoria, invece, per il Farneta sul Veneri. Al campo di Monsagrati i ragazzi di Barsocchi passano grazie ad una doppietta di Catinali. Ci saranno ancora due recuperi da giocare: quello tra Sporting Vagli e Lammari e quello tra Folgore Segromigno Piano e Valfreddana che si affronteranno mercoledì prossimo.

Intanto, oggi, si giocheranno le gare della sesta giornata di ritorno.

Nel girone "A" il programma vede la capolista Atletico Castiglione affrontare, alle 15, il Cascio, mentre le altre sfide saranno: Atletico Fornoli - Baston Villa Qrv, Coreglia - Pieve San Paolo, Filicaia Diavoli Rossi - New Team, Lucca Ovest - Lammari e Sporting Vagli - Villa Basilica.

Nel girone "B", invece, la prima in classifica Morianese, alle 15, affronterà in trasferta lo Spianate. Sempre alle 15 si giocheranno anche: Aquila Sant’Anna - Atletico Marginone, Bargecchia - Vorno, Retignano - Veneri, Valfreddana - San Lorenzo; alle 15.30: Calcistica Popolare Trebesto - Folgore Segromigno Piano. Lunedì due posticipi: alle 20.30 Stiava - Forte dei Marmi e, alle 21, Farneta - Sant’Alessio.

Alessia Lombardi