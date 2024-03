Terza categoria - Gironi "A» e "B». Stasera l’anticipo tra Baston Villa e Filicaia. Ecco il programma completo del fine settimana Dopo la vittoria in Coppa provinciale, l'Atletico Castiglione riprende il campionato di Terza categoria. Partite in programma nei gironi "A" e "B", con recuperi previsti per mercoledì. Alessia Lombardi.