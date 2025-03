Terza categoria - GironI "A» e "B»: il programma. Un solo posticipo

La nona giornata del campionato di Terza categoria vedrà tutte le squadre del girone "A" giocare oggi, alle ore 15. Il New Team, capolista, andrà a fare visita, sul campo di Villa Collemandina, al Baston Villa Qrv, in un match sulla carta abbasta facile, con la formazione verdeblu che potrebbe ulteriormente allungare sulla seconda. La diretta inseguitrice, il Filicaia Diavoli Rossi, giocherà anch’essa in trasferta sul campo del fanalino di coda Farneta, con i biancorossi che arrivano dalla schiacciante vittoria nel posticipo contro lo Sporting Vagli.

Nel girone "A" queste le altre gare in programma: Caciana Poggio - Aquila Sant’Anna, Coreglia - Calcistica Popolare Trebesto, San Lorenzo - Lucca Ovest, San Vito - Pontecosi Lagosì e Sporting Vagli - Barga.

Nel girone "B" la capolista Vorno – in attesa di recuperare, mercoledì prossimo, alle 20.30, la sfida della settima giornata contro lo Spianate – questo pomeriggio, alle 15, giocherà al "Benelli" contro il Lido di Camaiore. La diretta inseguitrice, il Sant’Alessio, ospiterà, invece, il Lammari, in un bello scontro diretto, con la formazione gialloazzurra che cercherà di portare a casa i tre punti per provare a rientrare nella zona play-off.

Le altre gare in programma alle 15 sono: Bargecchia - Real Borgo Pittini, Galleno - Traversagna e Spianate -Villa Basilica; mentre, alle 17.30, si affronteranno Bioacqua Av Le Case e Stiava. Posticipo lunedì sera, alle 20.45, tra Atletico Marginone e Veneri che se la vedranno, al "Tei", con i padroni di casa che proverranno ad agganciare la formazione pistoiese e a salire, così, in decima posizione.

Alessia Lombardi