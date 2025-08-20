Terza categoria: gli ingressi nel raggruppamento aretino. Il ritorno del Montecchio e del San Leolino. Anche lo Zenith Valdarno è tra i club iscritti

AREZZOE’ un bilancio positivo quello delle iscrizioni al prossimo campionato di Terza categoria per il territorio aretino. Certo, il termine ultimo è fissato per il 29 agosto, ma al momento considerando la sola defezione dello Strada che non si iscriverà, sono ben tre le formazioni della provincia aretina che si presenteranno in più ai nastri di partenza, con una nuova matricola federale. Ci sarà il Montecchio.

I biancorossi cortonesi tornano dopo un periodo di stop e saranno presenti anche nel torneo amatori. Presente anche sul fronte Valdarno il San Leolino. La formazione che vanta una importante storia alle spalle sul fronte amatori adesso si confronterà nei tornei dilettantistici con una rosa fatta di conferme e insti mirati per mettersi subito alla prova. Sempre dal Valdarno nelle ultime ore è arrivata le novità, anzi il ritorno di un altro club. In Terza categoria si riaffaccerà lo Zenith Valdarno.

Una rinascita con nuovi colori e una società. La società di San Giovanni Valdarno era nata nel 1970 cessando poi la sua attività all’inizio degli anni 2000. Cambieranno i colori che non saranno più il bianco e l’azzurro ma il fucsia e il nero. Quasi certamente la nuova realtà valdarnese giocherà le sue partite interne all’interno dell’impianto sportivo Calvani di San Giovanni Valdarno.

A questo punto, a una settimana dal termine delle iscrizioni si prospetta un torneo di Terza categoria quanto mai nutrito che potrebbe parlare fortemente aretino al netto del possibile inserimento di formazioni senesi.