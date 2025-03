Terza categoria. Il Buonconvento continua la corsa. Montepulciano ok

Nel girone senese del campionato di Terza categoria il Buonconvento continua la sua marcia verso la vittoria finale: 1-0 in casa allo Sporting Gracciano (Meconcelli il marcatore) ed il vantaggio sul Montepulciano Stazione (vittorioso anch’esso per 1-0 in casa del Monteriggioni) rimane di cinque punti. Alle spalle del tandem di testa hanno vinto anche il Quercegrossa e il Monticchiello, per cui sono sempre 12 i punti di distacco tra la seconda e le terze. Ricordiamo che se a fine campionato questo divario dovesse rimanere superiore ai 9 punti, i play-off non si disputerebbero e le prime due della graduatoria salirebbero direttamente in seconda! Il Quercegrossa ha vinto per 2-1 in casa della Montanina, mentre il Monticchiello ha dato un perentorio 4-0 al Sant’Albino grazie alle reti messe a segno da Anselmi, Tahiri, Ndiaye e Maltese.

L’altra squadra che teoricamente potrebbe ancora raggiungere i play-off è il Castellina Scalo, che tuttavia ha perso per 2-1 in casa dell’Agrestone (doppietta di Carmignani e rete di Schiano): per centrare l’obiettivo, gli amaranto dovrebbero agganciare il quinto posto (lontano 5 punti) e ovviamente sperare che i play-off ci siano… Il resto conta solo per l’onore: Chiusdino-Virtus Biancoazzurra 6-1 (da segnalare una tripletta di Kamara ed una doppietta di Citozi), Geggiano-Ancaiano 0-1 (gol di Mensini) e Pievescola-Rapolano 4-1 (bella la doppietta di Spedale). Nel girone aretino la sconfitta interna del Chianciano per 2-1 con la vicecapolista Sangiustinese complica il percorso della Virtus nella rincorsa ai play-off. I termali sono ora quinti, ma il quinto posto, per la regola della forbice, non basta. Vincono bene il Petroio e il Montallese, rispettivamente per 3-0 (tripletta di Lorenzini) con il Valdambra e per 3-1 in casa del Kerigma.

Giuseppe Stefanachi