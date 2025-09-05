Terza categoria, il campionato appassionante

Il Comitato Reginale Marche Figc ha pubblicato la composizione dei gironi di Terza categoria per la prossima stagione sportiva. Terza categoria che è sotto l’egida della Delegazione provinciale guidata da Pasquale Mormile. Due i gironi a cui prendono parte le squadre di Pesaro Urbino. In ogni raggruppamento ci sono società blasonate e che hanno militato nelle categorie superiori, tra queste il Novilara che sabato festeggia i 50 anni di storia con un ricco programma nella pista Polisportiva sopra il campo sportivo: ore 18,30 raduno generale, ore 19,30 saluto delle autorità e seguire la testimonianza dei fondatori, quindi un video storico sul club "Il Gs Novilara dal 1975 ad oggi". Alle 20,15 presentazione della squadra e momento conviviale. "Per noi e per tutta la comunità di Novilara – afferma Eliseo Bruscia, tra i fondatori – è un momento particolare perché non si tratta solamente di ricordare i risultati sportivi, ma anche e soprattutto di rivivere insieme la vicenda umana e la valenza sociale che questa società ha avuto negli anni". Una società nata dopo avere partecipato ai tornei dei bar, sponsorizzata dai ristoranti del paese che sono sempre stati uno dei simboli di Novilara e che spedirono in città una squadra con una scritta avveniristica sulle magliette: "Ristoranti riuniti Novilara". Una sponsorizzazione che già di per sé superava le rivalità, con i ristoranti che rinunciavano alla loro identità pur di aiutare la squadra del paese a farsi conoscere a iniziare una nuova avventura nel panorama dilettantistico provinciale.

Una storia scandita da aneddoti e da rapporti umani che, invece che raffreddarsi, si sono rafforzati negli anni: anche chi ha giocato poco non si è mai dimenticato del Novilara e di personaggi come Eliseo Bruscia che forse ne sono il simbolo per avere ricoperto ogni ruolo del club da quando è nato: "Domani voremmo rivedere a Novilara – spiega Eliseo – tanti giocatori che sono passati da noi e che hanno vestito la nostra maglia. Abbiamo vinto solamente due campionati, se vogliamo parlare di risultati sportivi, solo due volte siamo andati in Seconda categoria, ma possiamo dire di avere vinto ogni anno il campionato dell’amicizia e dello stare insieme". Con una prerogativa: a Novilara la bestemmia era vietata in campo e nello spogliatoio.

Intanto ieri il Comitato ha ufficializzato la composizione dei nuovi gironi.

Girone A (15 squadre): Academy Montecchio, Borgo Pace, Cesane, Furlo, Gabicce Gradara, Gallo Football, Montelabbate, Olimpya Villa Palombara, Pieve di Cagna, Piobbico 90, Polisportiva Bottega, San Silvestro, Schieti, Torre, Valfoglia.

Girone B (15 squadre) è stata inserita l’anconetana Corinaldo, queste le squadre: Babbucce, Cantera Adriatica, Casa 33, Corinaldo Calcio, Frontone Serra, Laurentina, Marotta Mondolfo, Monte Porzio Calcio, Novilara Calcio, Nuova Betosti, Sangiorgese, Tre Ponti, Vf Adriatico, Villa Fastiggi Calcio, Virtus Castelvecchio 1984.

Juniores. Sono stati pubblicati anche i gironi del prossimo campionato Juniores Under 19 provinciale. Il Girone A, che annovera squadra del pesarese e della provincia di Ancona è così composto: Cantera Adriatica, Csi Delfino Fano, Fano Calcio, I.L.Barbara Monserra, Marotta Mondolfo, Palombina Vecchia, Pol. Cagli Sport Associati, Real Metauro 2028, Senigallia Calcio squadra A, Senigallia Calcio squadra B, Trecastelli Polisportiva, U.S. Fortuna Fano.

am.pi.