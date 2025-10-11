Terza categoria. Il clou in via Versilia. Oggi la super sfida tra i fratelloni Tosi

In Terza è la 2ª giornata di campionato dopo che in settimana c’è stata la coppa col derby dell’Alta Versilia fra MontagnaSeravezzina e Retignano: il match è finito pari 1-1 (con reti entrambe nel finale di Gurray su rigore all’80’ per gli ospiti stazzemesi e poi di Mataj al 90’ per i nerogialli locali) ed a passare il turno sono stati i seravezzini.

Oggi nel girone B di Lucca il piatto forte è alle 14.30 sul sintetico di via Versilia dove spicca il derby tra lo Sporting Forte dei Marmi ed il Lido di Camaiore... che poi è anche la riproposizione dalla sfida fra gli eterni fratelli Tosi: Francesco è in nerazzurro già da un anno; bomber Federico è appena sbarcato al Lido dopo la Terza vinta per due anni di fila col Salavetitia Seravezza. Poi oggi alle 15 c’è anche l’altro derby Montagna-Nhul Viareggio, alle 15.30 Lucca Ovest-Stiava ed alle 18.30 Veneri-Retignano mentre lunedì alle 21 c’è Sporting Camaiore-San Lorenzo.

Nel girone apuano oggi alle 15 c’è Terrinca-Spartak Apuane e lunedì sera Sporting Marina-Filattiera.