Terza categoria. Il Club Sportivo ha scelto Mannucci

Il Club Sportivo Firenze annuncia l’arrivo di mister Paolo Mannucci come nuovo allenatore. Tecnico di esperienza e con un palmarès di spessore, Mannucci ha guidato diverse realtà del calcio dilettantistico toscano, conquistando risultati di prestigio. Tra i traguardi raggiunti, spiccano la vittoria dei play off di Terza con l’Albereta San Salvi, il titolo Juniores con l’Antella, e numerosi successi in Seconda Categoria con Impruneta Tavarnuzze, Novoli, Atletico Impruneta e Cerbaia. Nel corso della sua carriera, ha inoltre allenato in Prima Categoria a Incisa, Sambuca, Impruneta Tavarnuzze e Ginestra, senza dimenticare l’esperienza alla guida della Sancascianese e del Firenze Sud. Dopo 25 anni, Mannucci torna ad allenare in Terza: scelta di cuore, dettata anche dalla volontà di non allontanarsi dalla propria città, nonostante le numerose chiamate ricevute con una famiglia fortemente legata al mondo del calcio. Per il Club Sportivo è un innesto di grande valore, un motivo di orgoglio e un segnale concreto della volontà di crescere e costruire un progetto tecnico ambizioso.

F. Que.