Terza categoria. Il Fano anticipa domani a Marotta. Tornano Omiccioli e Sabatini

Il Fano Calcio anticipa a domani sera allo stadio comunale di Marotta (ore 20,30) il match contro il Marotta Maroso Mondolfo valevole per la 22a giornata di campionato di Terza Categoria. Mister Spendolini potrà contare sul rientro a centrocampo di Omiccioli, tenuto a riposo precauzionale contro il Real Casebruciate, e recuperare in attacco anche Sabatini. Non è escluso però che il tecnico faccia riposare qualcuno, operando una sorta di turn over. Della partita farà parte l’interno Sidy Niang, una delle rivelazioni di questo torneo. Arrivato in Italia lo scorso anno e pur avendo 27 anni, Niang ha cercato subito di poter giocare a calcio ed ha così accettato la proposta del Fano. "Questo progetto mi è piaciuto subito – dice il centrocampista senegalese – ed ho trovato un gruppo fantastico con molti ragazzi che mi aiutano, Gueye, Omiccioli, Nodari, Bonazelli e l’allenatore Spendolini". Dotato di mezzi fisici straordinari, Niang sta ripagando la fiducia che è stata riposta in lui, come dimostrano anche le 5 reti segnate, l’ultima delle quali, sabato scorso, ha sbloccato la partita, tanto che è diventato un osservato speciale anche in proiezione futura. "All’inizio di stagione ho avuto un infortunio, ma ormai sono pienamente recuperato, per cui mi sento di dare il meglio per questa mia nuova squadra. Farò di tutto per raggiungere un livello più alto e per portare il Fano alla vittoria in questo campionato".

s. c.