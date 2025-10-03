Terza Categoria. Il Galleno debutta con il Viareggio. Gli altri match
Tutte in campo nel prossimo weekend le squadre del circondario impegnate nel campionato di Terza Categoria, dato che prendono il via anche i gironi di Lucca e Pisa che vedono tra i protagonisti alcuni team locali.
Partiamo proprio dal Galleno, che per la prima giornata del girone B di Lucca sarà stasera alle 21 a Capezzano contro il neonato NHUL Viareggio. Passando al girone B di Pisa, sempre oggi ma alle 20.45, il Giovani Fucecchio 2000 ospita il Casteldebosco. A completare la prima giornata di questo raggruppamento i due match domenicali alle 15.30 di Ponte a Elsa e Gavena Giovani, entrambe in trasferta. I primi a Montopoli, i secondi al Bachi di Pontedera contro la Stella Azzurra.
Chiudiamo con il girone A di Firenze, dove domani alle 15.30 a Marcialla va in scena il remake del primo turno di Coppa Provinciale tra i padroni di casa e il Serravalle. In quell’occasione ebbero la meglio gli empolesi. Sempre domani, ma alle 15, il Ponzano riceve l’Eurocalcio Firenze mentre l’Avane va a far visita all’Atletico Impruneta. Infine, nel posticipo di lunedì prossimo alle 20.30 a Peretola il Calasanzio se la vedrà con l’Atletico Esperia.
