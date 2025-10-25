Terza categoria. Il Lido capolista oggi a Carignano
In Terza categoria siamo alla quarta giornata di campionato. Nel girone B di Lucca il turno si è aperto già ieri...
In Terza categoria siamo alla quarta giornata di campionato. Nel girone B di Lucca il turno
si è aperto già ieri sera con l’anticipo derby in via Versilia tra lo Sporting Forte dei Marmi ed il Non ho una lira Viareggio. Oggi in casa lo Stiava (alle 15
al “Martellini“ riceve il San Lorenzo), lo Sporting Camaiore (alle 18 ospita sul sintetico
di via Fonda a Sterpi il Pistoia Ovest) e la Montagna Seravezzina (alle 15 al “Tognocchi“ di Minazzana ha
il Villa Basilica). In trasferta alle 15 il Retignano 15 sul campo dell’Atletico Marginone e pure il Lido di Camaiore primo della classe che è di scena a Carignano con il Lucca Ovest. L’altra capolista Pappiana (a sua volta imbattuta con 7 punti come il Lido) ospita il Veneri.
Nel girone unico di Massa Carrara (anche qui turno iniziato ieri sera con l’anticipo del venerdì Cinquale-Attuoni Avenza) oggi tocca al Terrinca, che al “Macchiarini-Ricci“ ospita il Fosdinovo.
Lunedì sera posticipo Sporting Marina-Marmese alle 20.30
sul sintetico del “Pedonese“.
