Terza categoria Il Lido oggi per restare in vetta. Anche l’inseguitore Sporting Forte in trasferta

In Terza categoria il campionato è giunto alla 5ª giornata.

Nel girone B di Lucca il turno si è aperto già ieri sera con l’anticipo del venerdì, nella notte di Halloween, col derby Nhul Viareggio-Stiava al “Maggi-Matteucci“ di Capezzano. Oggi tutto il resto della giornata. La capolista Lido di Camaiore sarà di scena alle 15 a San Lorenzo a Vaccoli. L’altra prima della classe (la pisana Pappiana, di San Giuliano Terme) ospiterà al “Mugnaini“ il Lucca Ovest. Gara sulla carta abbordabili per entrambe. L’inseguitrice Sporting Forte dei Marmi avrà invece il posticipo delle 18 sul campo del Pistoia Ovest al “Bonelle“.

In trasferta oggi giocano anche lo Sporting Camaiore alle 15 al “Barbagliana“ di Villa Basilica e la Montagna Seravezzina alle 14.30 a Carignano contro l’Aquila Sant’Anna. L’unica versiliese in casa dunque oggi in questa quinta giornata di campionato è il Retignano che alle 15 al “Macchiarini-Ricci“ ospita il Galleno.

Nel girone unico di Massa Carrara trasferta dello Sporting Marina oggi alle 15.30 al “Lombardi“ di Pallerone mentre giocherà lunedì sera il Terrinca alle 21 a Fossone con la Marmese: è sfida tra ultime.