TERZA CATEGORIA. Il Paperino regola il Las Vegas. Sorride il Vernio

Il terzetto di testa BGV Soccer – Paperino San Giorgio - Peretola continua a marciare a punteggio pieno, salendo a...

di GIOVANNI FIORENTINO
20 ottobre 2025
Il terzetto di testa BGV SoccerPaperino San Giorgio - Peretola continua a marciare a punteggio pieno, salendo a 9 punti. La terza giornata si chiuderà stasera (Firenze Nord – Colonnata e Vaianese – La Briglia, alle 21) ma dalle partite giocatesi tra ieri e sabato è già possibile trarre le prime indicazioni. Iniziando dalla situazione delle tre prime della classe: il BGV ha superato per 2-1 (Grassi, Donnarumma) sul proprio terreno di gioco il Prato Nord U21 di Rauseo, il Paperino San Giorgio ha violato il terreno di gioco del Las Vegas (2-0, gol di Corso e Servillo) ed il Peretola ha battuto in Valbisenzio il Montepiano (3-2 per i fiorentini, ma padroni di casa in rete con Leparulo e Miedico). A quota 7 punti, c’è il Vernio: gli uomini di coach Scilla hanno regolato per 2-1 (gol di Mottola e Lapini) la "cenerentola" Calenzanese. Pollice alzato anche per il San Giusto, quinto con 6 punti a seguito del 3-2 interno inflitto al Bacchereto. Il match si Seano tra Carmignano e Prato Sport è invece finito a reti bianche.

© Riproduzione riservata

