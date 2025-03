Terza categoria - Il programma del girone "A» e del girone "B». Stasera l’anticipo Aquila Sant’Anna - Sporting Vagli. E domani lo scontro diretto Vorno - Sant’Alessio

A quattro giornate dalla fine del campionato di Terza categoria continua la lotta serrata in testa alla classifica del girone "A". Il New Team, con tre punti di vantaggio sull’inseguitrice Filicaia Diavoli Rossi, proverà a conquistare tre punti importanti nella sfida casalinga di domani contro San Lorenzo. Match interno anche per il Filicaia Diavoli Rossi che, sempre domani, alle 19, ospiterà al Nardini di Castelnuovo il Barga.

Nel girone "A" le altre gare in programma per la decima giornata sono l’anticipo di questa sera, a Carignano, tra Aquila Sant’Anna e lo Sporting Vagli alle 20.30; mentre, domani, alle 14.30, si giocherà Lucca Ovest - Farneta; poi, sempre domani, alle 15: Pontecosi Lagosì - Coreglia, San Vito - Casciana Poggio; alle 15.30 Calcistica Popolare Trebesto - Baston Villa Qrv.

Nel girone "B" situazione diversa. Il Vorno ha otto punti di vantaggio sul Sant’Alessio e potrebbe già festeggiare la promozione in Seconda categoria proprio nello scontro diretto di domani. alle 15, in una sfida tutta da vivere. Sempre domani sono in programma anche: Traversagna - Atletico Marginone alle 14.30; e, alle 15: Real Borgo Pittini - Bioacqua Av LE Case, Spianate - Lido di Camaiore, Veneri - Lammari e Villa Basilica - Bargecchia.

La finale della Coppa provinciale - Memorial "Simi, Davini, De Luca", tra il Pontecosi Lagosì e l’Aquila Sant’Anna, si giocherà mercoledì. La gara, se al termine dei minuti regolamentari fosse ancora in parità, prevede i supplementari e, eventualmente, i calci di rigore e si disputerà all’"Elso e Rolando Bellandi" di Ghivizzano.

Alessia Lombardi