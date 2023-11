Terza categoria. Il Punta Marina è già campione d’inverno. Prada, che rimonta

Il Punta Marina di Filippo Rosetti (foto), nel girone A di Terza Categoria, conquista il titolo di campione d’inverno con un turno d’anticipo. Gli adriatici battono 3-0 (doppietta per Boccia) le Saline Romagna e restano in vantaggio di 6 punti sul Mezzano che si impone con un rotondo 4-0 a Piangipane contro i Coyotes: a segno anche Pirazzoli con la 9ª rete in campionato, anche se 1 gli è stata tolta dal giudice sportivo. Terza la Compagnia dell’Albero, vittoriosa 1-0 a Porto Corsini, con un rigore di Tassinari. Nel girone B resta in testa da solo il Prada che batte 3-1 in rimonta lo Sporting Lugo: dopo il gol iniziale di Aouaj, i lughesi subiscono le marcature di Casadio, Monducci e Turroni. Perde il passo il Brisighella che pareggia 1-1 con la Marradese. Risultati 12ª giornata. Girone A: Carpinello-Pol. Camerlona 1-1, Coyotes-Mezzano 0-4, E. Mattei-J. Cervia 2-2, Monti-Atlas 0-3, P. Corsini-C. Albero 0-1, P. Marina-S. Romagna 3-0. Riposa: Bisanzio. Classifica: P. Marina 29; Mezzano 23; C. Albero 21; Atlas 20; Carpinello 17; J. Cervia, Pol. Camerlona 14; P. Corsini 13; Coyotes 12; E. Mattei 9; Bisanzio 8; S. Romagna 7; Monti 6. Girone B: Brisighella-Marradese 1-1, Giovecca-Ulisse&Penelope 3-1, Lugo-Lectron 5-0, M. Bubano-Vatra 0-1, Prada-Sp. Lugo 3-1, P. L. Reda-Villanova 4-1. Riposa: Biancanigo. Classifica: Prada 26; Brisighella, P. L. Reda 24; Lugo, Sp. Lugo 19; Biancanigo 17; Vatra 15; Giovecca 13; Ulisse&Penelope, M. Bubano 11; Marradese 9; Lectron 7; Villanova 3.

u.b.