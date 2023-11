Terza categoria. Il Punta Marina vince e allunga. Bene il Mezzano

Allunga con decisione, nel girone A di Terza, il Punta Marina che vince 2-1 in casa dello Junior Cervia con un gol nel secondo tempo di Kaduku. Gli adriatici allungano a +8 in classifica, visto che nessuna tra le tre immediate inseguitrici vince. La Compagnia dell’Albero cade ancora – per lei 1 punto in 3 partite – nello scontro diretto col Mezzano che, con questo successo, si porta da solo al secondo posto. Tengono il passo Atlas (2-0 al Porto Corsini) e Carpinello (2-1 al Mattei) che raggiungono la Compagnia dell’Albero al terzo posto. Nel girone B non gioca la capolista Sporting Lugo, per il rinvio della gara con la Marradese e vede ridursi a 2 i punti di vantaggio sul terzetto delle inseguitrici, tutte vittoriose. Il Prada (nella foto Edoardo Francia) si impone 5-1 a Villanova, il Brisighella 4-0 con Ulisse&Penelope e la Pro Loco Reda 2-1 col Biancanigo.

Girone A: Atlas-P. Corsini 2-0, Bisanzio-Monti 2-0, Carpinello-E. Mattei 2-1, J. Cervia-P. Marina 1-2, Mezzano-C. Albero 2-0, Pol. Camerlona-Coyotes 3-1. Riposa: S. Romagna. Classifica: P. Marina 24; Mezzano 16; Atlas, Carpinello, C. Albero 15; Pol. Camerlona, P. Corsini 13; Coyotes 11; Cervia 10; Bisanzio 7; Monti 6; S. Romagna 4; E. Mattei 2. Girone B: Biancanigo-P. L. Reda 1-2, Giovecca-M. Bubano 2-3, Marradese-Sp. Lugo rinv., Ulisse&Penelope-Brisighella 0-4, Vatra-Lugo 1-1, Villanova-Prada 1-5. Riposa: Lectron. Classifica: Sp. Lugo 19; Brisighella, Prada, P. L. Reda 17; Lugo 12; Vatra, Biancanigo, Ulisse&Penelope 11; Giovecca 10; Marradese, M. Bubano 8; Lectron 4; Villanova 2.

u.b.