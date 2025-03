Terza categoria: il punto sui gironi di Lucca e di Massa. Il Lido ferma il Vorno, il SalaVetitia va a rallenty

In Terza categoria la 22ª giornata (quintultima) ha visto cadute o rallentamenti delle battistrada nei due campionato che coinvolgono le otto squadre versiliesi.

Nel girone B di Lucca l’impresa l’ha fatta il Lido di Camaiore che sabato al “Benelli“ ha fermato la capolista Vorno sul 2-2. Tuttavia la prima della classe (che ha pure sempre una partita in meno da dover recuperare) allunga ugualmente a +7 sulla seconda Sant’Alessio che, sconfitta 2-1 a domicilio dal Lammari, ora deve guardarsi le spalle dal BioAcqua AV Le Case (terzo a -1) che ha rifilato un 4-0 allo Stiava. Ma tornando all’impresa lidese, sono stati importantissimi i gol del solito bomber Marzio Luisotti (capocannoniere del campionato con 22 reti) e di Andrea Pardini col gran tiro da fuori valso il 2-2. Il Vorno, che era avanti 2-0, è rimasto in 10 ad inizio ripresa. Vittoria del Bargecchia che schianta 3-0 il Real Borgo Pittini grazie al gol sblocca-partita di Peruffo ed alla doppietta di Michele Gemignani. Gli altri risultati: Galleno-Traversagna 4-1; Spianate-Villa Basilica 3-1; Atletico Marginone-Veneri 2-2.

Nel girone unico di Massa Carrara il SalaVetitia Seravezza, dopo il pari interno 1-1 nell’anticipo di venerdì sera col Don Bosco Fossone (rete verdazzurra dell’eterno Federico Tosi a fine primo tempo per riequilibrare lo scontro diretto al vertice che stava vedendo i seravezzini sotto), viene agganciato in vetta dal Monti che passa 5-0 a Fosdinovo. Al quarto posto c’è lo Sporting Forte dei Marmi, vittorioso 5-2 sul campo della Virtus San Marco Luni per effetto delle doppiette di Jacopo Salini e di Lorenzo Balduini oltre al sigillo finale di Andrea Vitale. Sconfitta 3-2 al 90° per la Montagna Seravezzina contro il Cinquale non bastandogli la doppietta di Michele Giovannini. Pari 1-1 del Retignano con l’Attuoni Avenza: il gol stazzemese è di Jonathan Marsili. Sconfitta per lo Sporting Marina che cade 3-1 sul sintetico del “Pedonese“ contro la Gragnolese. L’ultimo risultato che ha completato il quadro del 22° turno è il posticipo del lunedì sera col 6-0 dello Spartak Apuane sul Podenzana.