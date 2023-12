Terza categoria: il punto sui campionati (con risultati e classifiche dopo le prime 10 giornate). Vincono Stiava, Bargecchia e Seravezza FC

Nella 10ª giornata di Terza categoria nel girone B di Lucca lo Stiava fa suo il derby a Retignano con un 2-0 firmato ’Tito’ Cinquini e Marco Barsotti inguaiando gli stazzemesi (alla terza sconfitta di fila). Nei posticipi del lunedì sera pareggio dello Sporting Forte dei Marmi (3-3 con l’Aquila Sant’Anna con reti di Alessio Maggi, Lorenzo Moschetti e Giacomo Macchiarini) e fondamentale ritorno al successo del Bargecchia (2-1 in rimonta a Sant’Alessio grazie a Cracchiolo e Francesco Lo Monaco). Gli altri risultati: Morianese-Calcistica Popolare Trebesto 2-1; San Lorenzo-Folgore Segromigno Piano 1-2; Veneri-Valfreddana 1-4; Vorno-Atletico Marginone 2-1; Spianate-Farneta 3-1.

La classifica dopo 10 turni: Morianese 26; Vorno 25; Folgore Segromigno Piano* 22; Valfreddana* e Sporting Forte dei Marmi* 20; Spianate 16; Stiava 15; San Lorenzo 14; Aquila Sant’Anna 13; Atletico Marginone 11; Farneta e Veneri 10; Retignano 7 e Bargecchia 7; Calcistica Popolare Trebesto* 4; Sant’Alessio 1.

(* una partita in meno)

Nel girone unico di Massa Carrara invece, dove a questo giro osservava il turno di riposo il fanalindo di coda Sporting Marina, il SalaVetitia Seravezza FC nell’anticipo addirittura di giovedì scorso aveva vinto 1-0 al “Buon Riposo“ di Pozzi contro lo Spartak Apuane grazie al gol-partita di Gianluca Tedeschi. Sabato amaro invece per la Montagna Seravezzina che va a perdere 2-0 a Marina di Massa in una sfida nervosa terminata pure 10 contro 9 (nei nerogialli versiliesi espulsi Manfredi e Giannecchini). Per la Montagna è la seconda sconfitta consecutiva). Gli altri risultati: Don Bosco Fossone-Podenzana 5-0; Gragnolese-Vallizeri 3-4; Monti-Fosdinovo 2-1; Pontremoli-Tirrenia 0-0; Attuoni Avenza-Dallas Romagnano è il posticipo stasera alle ore 21.

La classifica dopo 9 gare giocate (deve ancora essere recuperata la 5ª giornata): Seravezza FC* 19; Dallas Romagnano** e Monti 18; Montagna Seravezzina* 16; Don Bosco* e Pontremoli 15; Gragnolese* 14; Marina di Massa 13; Attuoni** 11; Tirrenia e Fosdinovo* 9; Spartak Apuane e Vallizeri 8; Sporting Marina* e Podenzana* 1. (* una gara in meno, ** due gare in meno)