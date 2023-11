Terza categoria: il punto sui campionati... e stasera c’è la Coppa. Lo Sporting Forte non si ferma più. Sestina Retignano. Perde lo Stiava

Nella 7ª giornata vincono Sporting Forte dei Marmi e Retignano nel girone lucchese mentre in quello apuano gira male a questo giro per le versiliesi.

Girone B di Lucca. Il derby versiliese Bargecchia-Sporting Forte dei Marmi offre spettacolo e tanti gol. A “Le Colline“ la spuntano i nerazzurri ospiti che stanno risalendo la classifica con le marce giuste avendo infilato la quinta vittoria consecutiva (in campionato ha perso solo alla prima giornata, 2-1 in rimonta, il 7 ottobre sul campo della Morianese). I fortemarmini di Andrea Fiaschi s’impongono 3-2 con la doppietta di Alessio Maggi (una rete su rigore) ed il gol-partita di Lorenzo Bacci. Ai collinari non bastano il penalty di Ciro Guadagano per l’1-1 ed il sigillo di Salvatore Stella per il 2-2. Cappotto del Retignano al Sant’Alessio con un 6-1 firmato dalle doppiette di Gabsi Gaid e di Filippo Giannoni e dai singoli dell’avvocato Luca Ulivi e di Raffaele Intaschi. Sconfitta casalinga 3-1 dello Stiava (cui non basta il rigore procurato da Cinquini e realizzato da Barsotti) piegato al “martellini“ dalla Morianese che aggancia così in vetta la Valfreddana, fermata sul pari dal Vorno.

I risultati delle altre partite di questo settimo turno: Aquila Sant’Anna-Folgore Segromigno Piano 0-1; Farneta-Atletico Marginone 1-1; Spianate-Veneri 0-2; Valfreddana-Vorno 1-1; Calcistica Popolare Trebesto-San Lorenzo 2-1.

La classifica (dopo 6 gare giocate): Valfreddana e Morianese 16; Sporting Forte dei Marmi 15; Vorno e Folgore Segromigno Piano 13; Aquila Sant’Anna, Atletico Marginone e Spianate 8; Retignano, San Lorenzo e Farneta 7; Veneri e Stiava 6; Calcistica Popolare Trebesto 4; Bargecchia 3; Sant’Alessio 0.

Girone di Massa Carrara. Qui si mangia le mani il SalaVetitia Seravezza FC che butta via due punti sul filo di lana subendo il 2-2 al 94’ sul campo della Gragnolese nel match-clou. I verdazurri erano passati due volte in vantaggio: prima 1-0 con l’immortale Federico Tosi e poi 2-1 con capitan Andrea Soldani. Nella giornata in cui riposava la Montagna Seravezzina (che è stata scavalcata in vetta dai Dallas Romagnano) ha invece perso di nuovo il fanalino di coda Sporting Marina che nel posticipo del lunedì sera è stato sconfitto 3-1 dalla Don Bosco Fossone sul sintetico del “Pedonese“. I risultati delle altre partite di questo settimo turno: Podenzana-Marina di Massa 0-3; Vallizeri-Attuoni Avenza 4-1; Spartak Apuane-Pontremoli 1-2; Dallas Romagnano-Monti 1-0; Tirrenia-Fosdinovo 0-1 lunedì sera.

La classifica (dopo 6 giornate disputate): Dallas Romagnano* 15; Montagna Seravezzina* 13; Gragnolese 11; SalaVetitia Seravezza FC* e Marina di Massa 10: Monti e Fosdinovo 9; Attuoni Avenza*, Don Bosco Fossone* e Pontremoli 8; Tirrenia e Vallizeri 5; Spartak Apuane 4; Podenzana* e Sporting Marina 1. (* hanno già fatto il turno di riposo)

Coppa provinciale. Stasera si giocherà in via Versilia il derby Sporting Forte-Stiava che sancirà chi delle due passerà in semifinale in questo triangolare, dove è ormai fuori il Seravezza FC.