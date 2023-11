Terza categoria: il punto sui campionati. Lo Sporting Forte vola. Ok le due seravezzine

Il big-match dell’8ª giornata del girone B lucchese di Terza categoria lo fa suo lo Sporting Forte dei Marmi che fa perdere la testa (della classifica) al Valfreddana, restando in scia a -1 dalla capolista (ora solitaria) Morianese. Nel posticipo del lunedì sera i nerazzurri di Andrea Fiaschi s’impongono 3-1 in rimonta in via Versilia con le reti di Gabriele Maggi, Macchiarini ed Alessio Maggi su rigore. La Morianese sabato aveva vinto di misura 1-0 col Bargecchia penultimo della classe. Sconfitta pure per il Retignano 3-1 in casa col Farneta, non bastanogli la rete di Marrai. Blitz dello Stiava 2-1 a Veneri coi sigilli di ’Tito’ Cinquini e Dianda, sbagliando pure un rigore nel finale con Marchetti.

I risultati delle altre partite: Folgore Segromigno Piano-Atletico Marginone 2-0, San Lorenzo-Aquila Sant’Anna 1-1, Sant’Alessio-Spianate 1-1, Vorno-Calcistica Popolare Trebesto 2-1.

La classifica (dopo 7 gare giocate): Morianese 19; Sporting Forte 18; Valfreddana, Vorno e Folgor Segromigno 16; Farneta 10; Sant’Anna, Spianate e Stiava 9; San Lorenzo e Atl. Marginone 8; Retignano 7; Veneri 6; Trebesto 4; Bargecchia 3; Sant’Alessio 1.

Girone apuano. Qui l’8ª si era aperta venerdì sera coi due anticipi che hanno visto vincente la capolista Dallas e straripante il SalaVetitia Seravezza FC che si aggiudica 6-2 il derby versiliese testacoda con lo Sporting Marina: al “Buon Riposo“ grazie alla tripletta dell’intramontabile Federico Tosi e ai singoli di Latini, Di Clemente e Landi. Ai pietrasantini non bastano Coluccini e Lazzeri. La Montagna Seravezzina seconda passa 2-1 a Fosdinovo con la doppietta di Tarabella.

I risultati delle altre partite: Marina di Massa-Dallas Romagnano 2-3; Monti-Tirrenia 2-1; Pontremoli-Podenzana 5-0; Don Bosco Fossone-Vallizeri 3-1; Attuoni Avenza-Spartak Apuane 2-3; riposava la Gragnolese.

La classifica (dopo 7 gare fatte): Dallas Romagnano* 18; Montagna* 16; Seravezza* 13; Monti 12; Gragnolese*, Pontremoli e Don Bosco Fossone* 11; Marina di Massa 10; Fosdinovo 9; Attuoni* 8; Spartak Apuane 7; Tirrenia e Vallizeri 5; Podenzana* e Sporting Marina 1. (*già riposato)