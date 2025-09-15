Terza categoria. Il Quercegrossa non perdona. Serre e Petroio ok

Prima giornata dei triangolari della Coppa Provinciale di Terza categoria e subito si sono registrati dei risultati che fanno pregustare una stagione di grande interesse. Serre-Rapolano 2-0: rappresenta un segnale nei rapporti di forza tra le due società. Al 20’ rigore a favore dei serrigiani: batte Stigliano, il portiere respinge ma lo stesso Stigliano ribadisce in rete. I locali restano in dieci per un "rosso" alla fine del primo tempo ed il Rapolano cerca il pareggio. Al 90’ il raddoppio di Alberti su azione personale e con l’aiuto di Cersalonga. Upp Poggibonsese-Circolo Agrestone 2-0: le reti al 35’ di Corti ed all’85’ di Abate al termine di un confronto aperto in cui non sono mancate le occasioni da rete (due pali per i colligiani). Due squadre già abbastanza in forma. Petroio-Sant’Albino 2-0: parte bene il Giesse con un rigore trasformato da Lorenzini al 30’. Il Sant’Albino dimostra carattere e sfiora il pareggio al 37’. Nella ripresa è sempre Lorenzini ad andare in rete, innescato da Posani, al 52’ con un bel sinistro in diagonale. Il match rimane vivo fino alla fine. Raddese-Quercegrossa 1-3: Benoit è il match winner con una rete (al 12’), con un rigore procurato (al 35’ e trasformato da Magliozzi) e con un assist vincente (all’85’ per il terzo gol di Domenichini). Il gol della Raddese al 45’ su rigore. Meroni-Geggiano 2-0: subito avanti il Meroni al 10’ con un colpo di testa di Romeo su calcio di punizione. Il raddoppio al 90’ è firmato da Macchiarelli. Chiusdino-Ancaiano 0-5: due reti le segna Toracca, di cui una su calcio di rigore. Chiarelli, Mensini e Pieri sono gli altri tre marcatori. Pievescola-Sporting Gracciano 2-2: al 16’ segna il Gracciano con Cellesi su punizione, Lucii pareggia al 40’ con un tiro al volo, al 50’ di nuovo in gol gli ospiti con Lotti e il 2-2 all’88’ di Samuele Pittaro per i giallorossi.

Giuseppe Stefanachi