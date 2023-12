Terza categoria: il recupero della 5ª giornata di campionato. Pari dello SportingForte. Poi sei successi esterni

In Terza categoria è stato un mercoledì di recuperi nel girone B di Lucca dove si è giocata integralmente la 5ª giornata che saltò un mese fa causa maltempo (nel girone unico di Massa Carrara invece il turno sarà recuperato in blocco mercoledì prossimo). Per le nostre quattro versiliesi è andata malissimo poiché hanno perso tre su quattro. L’unica che non ha perso la partita è stata lo Sporting Forte dei Marmi, che però ha perso 2 punti nella rincorsa alla vetta. I nerazzurri hanno impattato 2-2 a Spianate segnando con Gabriele ed Alessio Maggi (prima perdevano 1-0, poi vincevano 2-1). La capolista Morianese intanto passava 4-2 a Retignano (agli stazzemesi non bastano le reti di Michele Alzetta e Matteo Lorenzi). Sconfitta con 2 gol di scarto pure per lo Stiava, piegato 2-0 al “Martellini“ dal Vorno. Di misura invece la caduta del Bargecchia, col San Lorenzo che espugna 1-0 “Le Colline“.

I risultati delle altre partite: Calcistica Popolare Trebesto-Atletico Marginone 0-1; Farneta-Aquila Sant’Anna 0-1; Sant’Alessio-Veneri 2-5; rinviata a data da destinarsi Valfreddana-Folgore Segromigno Piano.

La classifica dopo 9 giornate: Morianese 23; Vorno 22; Sporting Forte dei Marmi* e Folgore Segromigno Piano* 19; Valfreddana* 17; San Lorenzo 14; Spianate 13; Stiava e Aquila Sant’Anna 12; Atletico Marginone 11; Veneri e Farneta 10; Retignano 7; Calcistica Popolare Trebesto* e Bargecchia 4; Sant’Alessio 1.

(* hanno una gara meno)

Intanto ieri sera nel girone apuano s’è già aperto il 10° turno con Seravezza FC-Spartak Apuane.