Terza categoria. Il Rispescia rallenta l’Alberese. Il Pitigliano ’stecca’ a Civitella

Succede di tutto nella ventunesima giornata di Terza categoria dove la capolista Alberese, fresca di vittoria in coppa, aveva quasi vinto il derby con il Rispescia ma si è vista pareggiare i conti nei minuti finale. Bianconeri che potevano allungare sul Pitigliano, fermato sull’1-1 a Civitella, ma che rimangono quindi con un solo punto in più dei gialloblù. Sorride solo l’Alta Maremma, vittoriosa e ora tornata in scia alle prime due della classe, ma avendo già risposato rispetto al Pitigliano. Sperano ancora Capalbio, vittorioso per 3-1, e Rispescia, che potrebbero ancora inserirsi nei playoff.

La classifica del girone di Terza categoria: Alberese 43, Aurora Pitigliano 42, Alta Maremma 41, Capalbio 36, ispescia 34, Braccagni 30, Batignano 28, Ribolla 26, Civitella 25, Atletico Grosseto 23, Polisportiva Scansano 23, Montiano 20, Sticciano 19, Orbetello Scalo 11, Semproniano 7.