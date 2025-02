Terza categoria. Il San Zaccaria nella tana dei Coyotes. Lugo difende la vetta

Girone A di Terza tutto in campo oggi, come d’abitudine. La primatista San Zaccaria gioca a Piangipane contro i Coyotes e difende 4 punti di vantaggio sul Godo che, però, ha due gare in meno: infatti i rossoblù hanno già riposato, inoltre devono giocare (martedì 4 febbraio, ore 20,30) il recupero di Cervia contro lo Junior. Godo che, tuttavia, sarà impegnato nella difficilissima sfida contro la Marradese, seconda a parimerito con i godesi. Nel girone B, il Lugo difende il suo primato dall’assalto delle Giovanili Santerno (nella foto Lanaro), ora terzo a -5 dalla capolista. Programma (19ª giornata, ore 14,30). Girone A (oggi): Coyotes-San Zaccaria, E. Mattei-Pol. Camerlona, Giovecca-Saline Romagna, Godo-Marradese, Lectron-M. Bubano, St. Azzurra-L. Adriano, Wild Bagnara-J. Cervia. Riposa: Atlas. Classifica: S. Zaccaria 40; Godo, Marradese 36; Pol. Camerlona 33; J. Cervia 29; S. Romagna, Atlas 26; Giovecca 25; W. Bagnara 22; M. Bubano 21; L. Adriano, Coyotes 16; St. Azzurra 14; E. Mattei 10; Lectron 4. Girone B (domani): Bisanzio-R. Voltanese, Monti-Villanova, Giov. Santerno-Lugo, P. Corsini-Sp. Lugo, Prada-Biancanigo, Sp. Castel Guelfo-Conselice, Vatra-Ulisse&Penelope. Riposa: Compagnia dell’Albero. Classifica: Lugo 40; R. Voltanese 38; Giov. Santerno 35; Sp. Lugo, C. Albero 31; Conselice 30; Biancanigo 27; Villanova 25; Prada, Ulisse&Penelope 17; Bisanzio 16; Vatra 13; Sp. C. Guelfo 12; P. Corsini, Monti 6.

u.b.