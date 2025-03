Terza categoria. Il San Felice contro la rivelazione Valenzatico

Il match di cartello di oggi pomeriggio è senz’altro quello del Bastogi, che vedrà il San Felice capolista affrontare il Valenzatico rivelazione del torneo. Ma la ventiquattresima giornata del campionato di Terza Categoria di Pistoia si prospetta in ogni caso interessante, iniziando dalle sfide odierne che inizieranno in contemporanea alle 14:30. Al risultato di Valenzatico–San Felice sarà seguito anche dal Sarripoli, secondo in graduatoria ad undici lunghezze dalla vetta (seppur con una gara in meno): battere l’Hitachi Pistoia che ha vinto la Coppa Pezzimenti sarà fondamentale per sperare di accorciare. Attenzione anche al Ramini, sceso in quinta posizione, che ha voglia di riscatto: espugnare il campo del Cerbaia per riproporsi in zone ancor più nobili sarà la priorità.

Il programma odierno sarà poi completato da Olimpia Pistoiese – Olmi e da San Piero–Ligacutiglianese. E su queste basi, si può passare ai posticipi di domani: si (ri)parte alle 14.30 allo Stella, dove il Bottegone quarta forza del girone proverà a fare jackpot nella tana dello Sporting Casini. Ma attenzione anche al Capostrada Belvedere, che a Bonelle attende alle 15 il Prato Nord U21 e parte indubbiamente con i favori del pronostico (mettendo se non altro in fila gli ultimi risultati). Alla stessa ora, inizierà anche Sporting Lazzeretto–Montale Pol.90 Antares: i montalesi giocheranno al Lensi di Cerreto Guidi contro una formazione che nelle ultima gare è apparsa in netta crescita e che di questo passo può puntare ad inserirsi seriamente nella lotta per gli spareggi-promozione.

Chiusura con le compagini della Valdinievole inserite nel girone B del campionato di Lucca: oggi si giocheranno Bargecchia – Real Borgo Pittini e Galleno – Traversagna (entrambe alle 15) e Bioacqua – Stiava (al Loik di Monsummano alle 17:30). Il posticipo del lunedì metterà infine di fronte alle 20:45 l’Atletico Marginone ed il Veneri.

