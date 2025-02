Terza categoria. Il San Felice vince. Sul Sarripoli ora è +8

Il San Felice ha vinto per 2-0 contro l’Hitachi grazie alle marcature di Milani e Palandri e ha consolidato la vetta, allungando il vantaggio sul Sarripoli (che non è andato oltre l’1-1 casalingo con il Bottegone) ad otto lunghezze. E’ la sintesi della ventesima giornata del campionato di Terza Categoria, andata in archivio proprio pochi giorni fa. Con le prime due della classifica che continuano a marciare, si segnala anche l’avanzata progressiva del Ramini: Formisano (doppietta) e Cocchiarella hanno griffato il 3-2 esterno rifilato al Montale Pol.90 Antares che permette al club di proporsi sempre più come "terzo incomodo). E poi c’è il Capostrada, che fa capolino in zona playoff dopo aver annientato l’Olimpia Pistoiese tramite un netto 7-0 (con Santini e Pemaj mattatori). Non si è peraltro trattato dell’unico punteggio inusuale: anche lo Sporting Lazzeretto ha brutalizzato la Ligacutiglianese, considerando il 7-1 finale.

In risalita le quotazioni del Valenzatico: Gori ha messo a segno l’1-0 che ha steso il Prato Nord U21. Bruschi, Scartabelli e D’Angelo hanno certificato il 3-1 con cui l’Olmi ha espugnato il campo del Cerbaia (nonostante l’assolo di Bruni). Fra Sporting Casini e San Piero è invece emersa una partita avara di gol, come certificato dal pareggio a reti bianche matura al triplice fischio dell’arbitro.

Chiusura con le formazioni di Pistoia e provincia impegnate nel girone B di Lucca,: spicca senza dubbio il Bioacqua, considerando il 2-1 imposto a domicilio al Lido di Camaiore che vale il terzo posto in graduatoria. Bene in trasferta anche Veneri e Borgo Pittini, vittoriosi rispettivamente contro lo Spianate (3-1) e il Villa Basilica (2-1). E’ chiamato infine a riscattarsi il Traversagna, dopo lo 0-3 subito per mano del Vorno tra le mura amiche.

Giovanni Fiorentino