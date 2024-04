Terza categoria. Il San Quirico riposa: dietro ci provano

Dopo due settimane di stop riprende la corsa al titolo in Terza categoria. Oggi, con inizio alle 15.30, si gioca la ventiseiesima giornata di campionato. Col San Quirico che riposa, la Virtus Amiata ne può approfittare per allungare. Le due formazioni sono appaiate in vetta con 54 punti ed oggi gli amiatini ospitano il Capalbio con la ghiotta occasione di allungare proprio sul San Quirico. Chi può rifarsi sotto è poi il Paganico, terzo con 50 punti, che ha il derby sul campo del Civitella per tornare a ridosso delle prime due. Sarà infatti tra queste tre formazioni che si giocherà il campionato, visto come la quarta, l’Alta Maremma, ha 37 punti ed oramai è fuori dai giochi. Il programma: Alta Maremma-Semproniano, Atletico Grosseto-Braccagni, Aurora Pitigliano-Scansano, Batignano-Sticciano, Civitella-Paganico, Orbetello Scalo-Ribolla, Virtus Amiata-Capalbio.